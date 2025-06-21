Лукашенко освободил политзаключенных по просьбе Трампа

Власти Белоруссии освободили 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Джон Коул.
«Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал Коул на своей странице в соцсети Х.
В прикрепленном к посту видео Коул уточнил, что поездка американской делегации в Минск была одобрена Трампом. В состав делегации, помимо самого Коула, вошли замспецпосланника Кита Келлога и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Крис Смит.
Коул отметил, что ранее ему уже приходилось посещать Белоруссию с аналогичной миссией. Тогда из-под стражи был освобожден американский гражданин Юрий Зенкович. На этот раз, как сообщил дипломат, Минск согласился отпустить 14 заключенных — граждан разных государств.
Ранее издание «Наша Нiва» сообщало, что Сергей Тихановский, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы. Мужчина, основавший популярные telegram- и YouTube-каналы «Страна для жизни», ранее неоднократно выступал с критикой властей.
Освобождение Тихановского произошло вскоре после визита в Беларусь специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который провел переговоры с главой государства Александром Лукашенко. По сведениям СМИ, покинув тюрьму, оппозиционер выехал за пределы страны.
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