Лукашенко освободил политзаключенных по просьбе Трампа

Заместитель Келлога Коул: Белоруссия освободила 14 заключенных по просьбе Трампа
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Власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе Трампа
Власти Белоруссии отпустили на свободу 14 заключенных по просьбе Трампа Фото:

Власти Белоруссии освободили 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Джон Коул.

«Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал Коул на своей странице в соцсети Х.

В прикрепленном к посту видео Коул уточнил, что поездка американской делегации в Минск была одобрена Трампом. В состав делегации, помимо самого Коула, вошли замспецпосланника Кита Келлога и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Крис Смит.

Коул отметил, что ранее ему уже приходилось посещать Белоруссию с аналогичной миссией. Тогда из-под стражи был освобожден американский гражданин Юрий Зенкович. На этот раз, как сообщил дипломат, Минск согласился отпустить 14 заключенных — граждан разных государств.

Ранее издание «Наша Нiва» сообщало, что Сергей Тихановский, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы. Мужчина, основавший популярные telegram- и YouTube-каналы «Страна для жизни», ранее неоднократно выступал с критикой властей.

Освобождение Тихановского произошло вскоре после визита в Беларусь специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который провел переговоры с главой государства Александром Лукашенко. По сведениям СМИ, покинув тюрьму, оппозиционер выехал за пределы страны.

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Власти Белоруссии освободили 14 заключенных по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил заместитель спецпосланника американского лидера по Украине Джон Коул. «Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению 14 заключенных из Беларуси сегодня. Спасибо литовскому правительству за сотрудничество и помощь — они остаются настоящим другом и союзником», — написал Коул на своей странице в соцсети Х. В прикрепленном к посту видео Коул уточнил, что поездка американской делегации в Минск была одобрена Трампом. В состав делегации, помимо самого Коула, вошли замспецпосланника Кита Келлога и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Крис Смит. Коул отметил, что ранее ему уже приходилось посещать Белоруссию с аналогичной миссией. Тогда из-под стражи был освобожден американский гражданин Юрий Зенкович. На этот раз, как сообщил дипломат, Минск согласился отпустить 14 заключенных — граждан разных государств. Ранее издание «Наша Нiва» сообщало, что Сергей Тихановский, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы. Мужчина, основавший популярные telegram- и YouTube-каналы «Страна для жизни», ранее неоднократно выступал с критикой властей. Освобождение Тихановского произошло вскоре после визита в Беларусь специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога, который провел переговоры с главой государства Александром Лукашенко. По сведениям СМИ, покинув тюрьму, оппозиционер выехал за пределы страны.
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