Стало известно, почему Лукашенко освободил мужа Тихановской

Пресс-секретарь Лукашенко связал освобождение Тихановского с вопросом гуманности
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Лукашенко освободил своего политического оппонента, руководствуясь гуманностью
Лукашенко освободил своего политического оппонента, руководствуясь гуманностью Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об освобождении оппозиционного политика Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата на пост руководителя республики Светланы Тихановской, из мест лишения свободы, руководствуясь гуманностью. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений. С целью воссоединения семьи», — процитировало слова Эйсмонт ТАСС. 

Как сообщало URA.RU, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы в числе 14 заключенных. Соответствующую просьбу ранее озвучил президент США Дональд Трамп.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение об освобождении оппозиционного политика Сергея Тихановского, супруга экс-кандидата на пост руководителя республики Светланы Тихановской, из мест лишения свободы, руководствуясь гуманностью. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт. «Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений. С целью воссоединения семьи», — процитировало слова Эйсмонт ТАСС.  Как сообщало URA.RU, известный белорусский оппозиционный блогер и один из лидеров протестного движения в стране, был освобожден из мест лишения свободы в числе 14 заключенных. Соответствующую просьбу ранее озвучил президент США Дональд Трамп.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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