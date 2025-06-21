Американские бомбардировщики B-2 «Спирит», оснащенные боеприпасами для уничтожения подземных объектов, вылетели с авиабазы Уайтмен в Миссури в направлении военной базы США Диего-Гарсия в Индийском океане. Об этом сообщает британский портал о военных новостях. Передислокация прошла на фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном.
«Самолеты-невидимки B-2 ВВС США вылетели с базы ВВС Уайтмен в Миссури при поддержке восьми самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker. Судя по всему, самолет направляется к Диего-Гарсии, стратегической военной базе США в Индийском океане», — сообщает UK Defence Journal.
Отмечается, что B-2 Spirit предназначен для нанесения ударов на большие расстояния и способен нести как обычное, так и ядерное оружие. Самолет разработан для преодоления систем ПВО и поражения хорошо защищенных целей, включая подземные сооружения. По информации UK Defence Journal, переброска бомбардировщиков происходит в рамках более широкого перемещения американских военных ресурсов в Европу и на Ближний Восток. Ранее в регион уже были направлены десятки самолетов различных типов, а также два авианосца ВМС США.
Израиль нанес удары по Ирану 13 июня в рамках операции «Восстающий лев». Были повреждены ядерные и военные объекты. Тель-Авив оправдал это тем, что в Тегеране якобы разрабатывали план по ядерному оружию и уничтожению Израиля. Президент США Дональд Трамп назвал израильский удар успешным и призвал Иран пойти на ядерную сделку. Иран отрицает разработку ядерного оружия, это подтвердил и генсек МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В ответ на израильские удары Тегеран объявил о законном и мощном ударе и проведении операции «Правдивое обещание 3».
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