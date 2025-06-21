«Не в коня корм»: протоиерей призвал отменить маткапитал

Протоиерей Ткачев: россиянам не нужны деньги, чтобы рожать детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Ткачев заявил, что маткапитал в России не нужен
Ткачев заявил, что маткапитал в России не нужен Фото:

Россиянам не нужны деньги для рождения детей, сообщил протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви. По его мнению, финансовые выплаты, в том числе маткапитал, не способны решить демографическую проблему. Ткачев подчеркнул, что многие семьи с небольшим достатком рожают нескольких детей и не прибегают к дополнительной материальной поддержке.

«Люди рожать не хотят, давайте мы дадим им денег, и что? Сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей и не разводятся, не прибегают к помощи какого-то ЭКО. И денег у них не очень много, если сказать совсем мало… Дашь им денег, не дашь — ничего не поменяется, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм», — заявил Ткачев на встрече в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Видео с мероприятия спикер выложил на своей канале в Rutube.

Священник добавил, что для изменения демографической ситуации необходимо решать вопросы с помощью духовных и моральных методов, а не исключительно материальных стимулов. По словам Ткачева, существуют проблемы, которые можно решить естественными способами, а для других нужна молитва. Он привел пример прихожанки, которая просила помолиться о починке крана вместо обращения к специалисту. Протоиерей отметил, что важно различать ситуации, где требуется молитва, и те, где нужны практические меры.

Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что большинство россиян (26%) считают основным препятствием для рождения детей недостаток финансовых средств. Эта точка зрения наиболее распространена среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (36%), пишет «Национальная служба новостей». По словам Абрамова, многие семьи не решаются заводить троих и более детей именно из-за высокой стоимости их воспитания.

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Россиянам не нужны деньги для рождения детей, сообщил протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви. По его мнению, финансовые выплаты, в том числе маткапитал, не способны решить демографическую проблему. Ткачев подчеркнул, что многие семьи с небольшим достатком рожают нескольких детей и не прибегают к дополнительной материальной поддержке. «Люди рожать не хотят, давайте мы дадим им денег, и что? Сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей и не разводятся, не прибегают к помощи какого-то ЭКО. И денег у них не очень много, если сказать совсем мало… Дашь им денег, не дашь — ничего не поменяется, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм», — заявил Ткачев на встрече в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Видео с мероприятия спикер выложил на своей канале в Rutube. Священник добавил, что для изменения демографической ситуации необходимо решать вопросы с помощью духовных и моральных методов, а не исключительно материальных стимулов. По словам Ткачева, существуют проблемы, которые можно решить естественными способами, а для других нужна молитва. Он привел пример прихожанки, которая просила помолиться о починке крана вместо обращения к специалисту. Протоиерей отметил, что важно различать ситуации, где требуется молитва, и те, где нужны практические меры. Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что большинство россиян (26%) считают основным препятствием для рождения детей недостаток финансовых средств. Эта точка зрения наиболее распространена среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (36%), пишет «Национальная служба новостей». По словам Абрамова, многие семьи не решаются заводить троих и более детей именно из-за высокой стоимости их воспитания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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