«Не в коня корм»: протоиерей призвал отменить маткапитал

Россиянам не нужны деньги для рождения детей, сообщил протоиерей Андрей Ткачев из Русской православной церкви. По его мнению, финансовые выплаты, в том числе маткапитал, не способны решить демографическую проблему. Ткачев подчеркнул, что многие семьи с небольшим достатком рожают нескольких детей и не прибегают к дополнительной материальной поддержке.
«Люди рожать не хотят, давайте мы дадим им денег, и что? Сегодня есть люди, которые рожают много, рожают здоровых, кстати, детей и не разводятся, не прибегают к помощи какого-то ЭКО. И денег у них не очень много, если сказать совсем мало… Дашь им денег, не дашь — ничего не поменяется, потому что у них в голове все в порядке. Если в голове дырка лишняя, то сколько этих денег ни дай — не поможет. Будет не в коня корм», — заявил Ткачев на встрече в Корпоративном университете Правительства Нижегородской области. Видео с мероприятия спикер выложил на своей канале в Rutube.
Священник добавил, что для изменения демографической ситуации необходимо решать вопросы с помощью духовных и моральных методов, а не исключительно материальных стимулов. По словам Ткачева, существуют проблемы, которые можно решить естественными способами, а для других нужна молитва. Он привел пример прихожанки, которая просила помолиться о починке крана вместо обращения к специалисту. Протоиерей отметил, что важно различать ситуации, где требуется молитва, и те, где нужны практические меры.
Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов сообщил, что большинство россиян (26%) считают основным препятствием для рождения детей недостаток финансовых средств. Эта точка зрения наиболее распространена среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (41%) и от 25 до 34 лет (36%), пишет «Национальная служба новостей». По словам Абрамова, многие семьи не решаются заводить троих и более детей именно из-за высокой стоимости их воспитания.
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