Современные немецкие власти намеренно предают забвению значимость двусторонних отношений с Россией и вновь начинают поддерживать нацизм. Так председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему Германия игнорирует историческую роль России в освобождении ее от нацизма.
«[Немецкие] политики сегодняшнего дня сделали все для того, чтобы эти отношения предать забвению. Но когда речь идет об исторической правде, мы не можем себе позволять промолчать, потому что жизни миллионов наших граждан были положены на то, чтобы освободить мир от нацизма. А те, кто сегодня пришел к руководству [в Германии], либо они начинают вновь поддерживать нацизм, либо просто букают во тьме», — рассказал Вячеслав Володин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, текст интервью опубликован в его telegram-канале.
По его словам, нынешние немецкие руководители должны опираться на историческую правду, не забывая о вкладе Советского Союза в освобождение своей страны и всего мира от нацизма. Володин отметил, что роль Красной армии была решающей в победе над нацизмом, и призвал немецких политиков опираться на исторические факты при принятии решений и формировании отношений с Россией. Он также напомнил, что охлаждение между странами привело к экономическим проблемам для Германии, и рецессия и трудности являются следствием ошибок ее правящего класса.
Председатель ГД подчеркнул, что Россия не предпринимала недружественных шагов по отношению к Германии. По его словам, именно сотрудничество с Россией способствовало экономическому процветанию Германии в предыдущие годы.
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