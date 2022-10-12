12 октября 2022

Макрон заявил о рисках из-за развертывания совместных войск России и Белоруссии

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, макрон на экране
Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при расширении участия Минска в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при развертывании России и Белоруссии группировки войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2.

«Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски», — сказал Макрон. По его словам, власти Белоруссии с самого начала спецоперации позволили России сосредоточить ВС РФ на своей территории. «И Киев был тогда почти взят», — считает он.

Он уверен, что «сосредоточение» вновь наблюдается. «Надо быть очень бдительными», — сказал Макрон.

Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях.

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Президент Франции Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при развертывании России и Белоруссии группировки войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски», — сказал Макрон. По его словам, власти Белоруссии с самого начала спецоперации позволили России сосредоточить ВС РФ на своей территории. «И Киев был тогда почти взят», — считает он. Он уверен, что «сосредоточение» вновь наблюдается. «Надо быть очень бдительными», — сказал Макрон. Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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