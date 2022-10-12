Макрон заявил о рисках из-за развертывания совместных войск России и Белоруссии

13 октября 2022 в 03:35 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при расширении участия Минска в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Франции Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при развертывании России и Белоруссии группировки войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски», — сказал Макрон. По его словам, власти Белоруссии с самого начала спецоперации позволили России сосредоточить ВС РФ на своей территории. «И Киев был тогда почти взят», — считает он. Он уверен, что «сосредоточение» вновь наблюдается. «Надо быть очень бдительными», — сказал Макрон. Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск . Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях.

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил создание новых рисков при развертывании России и Белоруссии группировки войск. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 2. «Я считаю, что дальнейшее вовлечение Белоруссии в конфликт создало бы риски», — сказал Макрон. По его словам, власти Белоруссии с самого начала спецоперации позволили России сосредоточить ВС РФ на своей территории. «И Киев был тогда почти взят», — считает он. Он уверен, что «сосредоточение» вновь наблюдается. «Надо быть очень бдительными», — сказал Макрон. Ранее президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной группировки войск. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что совместная группировка будет действовать в разных областях.