Сенатор Пушков объяснил реакцию США на слова Путина о ядерном оружии

Пушков: США заинтересованы в сохранении ядерной темы в информационном пространстве

29 октября 2022 в 04:21 Размер текста - 17 +

Пушков раскрыл заинтересованность США в ядерной теме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США стараются сохранить ядерную тему в информационном пространстве после заявления президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале. «Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по—прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — написал Пушков. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Россия допустит серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине, несмотря на то, что российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не нуждается в нанесении ядерного удара, сообщает MK.RU. Вместе с тем, недавно стало известно, что США сконцентрировали на территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на РФ. В частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что «некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит».

Власти США стараются сохранить ядерную тему в информационном пространстве после заявления президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале. «Президент России выразился ясно: России нет смысла наносить ядерный удар по Украине. Но США по—прежнему стремятся сохранить ядерную тему в информационном поле», — написал Пушков. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Россия допустит серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие на Украине, несмотря на то, что российский лидер Владимир Путин заявлял, что РФ не нуждается в нанесении ядерного удара, сообщает MK.RU. Вместе с тем, недавно стало известно, что США сконцентрировали на территории Европы около 200 ядерных бомб для возможной атаки на РФ. В частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что «некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит».