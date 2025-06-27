Народный артист России Филипп Киркоров публично выступил в защиту предпринимателя Самвела Карапетяна и армянских священнослужителей, находящихся под уголовным преследованием в Армении. Он обратился также к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей.
«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении», — заявил Киркоров в своем видео обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он также отметил, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям». По словам артиста, предприниматель всегда поддерживал Армению, помогал социальным проектам, не участвовал в политике и вставал на защиту угнетенных.
Киркоров также напомнил Николу Пашиняну одну из библейских заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». По словам Киркорова, он не может оставаться в стороне от происходящего с представителями армянской апостольской церкви и их сторонниками.
Армянский суд 18 июня арестовал Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти, об этом сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Пашинян резко осудил заявления Карапетяна, назвав его «негодяем» после обещания бизнесмена вмешаться в конфликт между правительством и Армянской апостольской церковью.
В ответ на высказывания ряда российских политиков и общественных деятелей, которые Ереван расценил как вмешательство во внутренние дела страны, Армения направила официальную ноту протеста РФ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что на российском телевидении прозвучали неприемлемые призывы и оскорбления в адрес армянского руководства, что противоречит духу партнерских отношений между странами. В частности, он упомянул критику со стороны журналистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.
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