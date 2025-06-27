«Хочу напомнить одну из десяти заповедей»: Киркоров обратился к Пашиняну. Видео

Киркоров вступился за Карапетяна и армянских священников
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Киркоров заявил, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям»
Киркоров заявил, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям» Фото:
новость из сюжета
В Армении прошли обыски у российского миллиардера Карапетяна

Народный артист России Филипп Киркоров публично выступил в защиту предпринимателя Самвела Карапетяна и армянских священнослужителей, находящихся под уголовным преследованием в Армении. Он обратился также к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей.

«Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении», — заявил Киркоров в своем видео обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он также отметил, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям». По словам артиста, предприниматель всегда поддерживал Армению, помогал социальным проектам, не участвовал в политике и вставал на защиту угнетенных.

Киркоров также напомнил Николу Пашиняну одну из библейских заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». По словам Киркорова, он не может оставаться в стороне от происходящего с представителями армянской апостольской церкви и их сторонниками.

Армянский суд 18 июня арестовал Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти, об этом сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Пашинян резко осудил заявления Карапетяна, назвав его «негодяем» после обещания бизнесмена вмешаться в конфликт между правительством и Армянской апостольской церковью.

В ответ на высказывания ряда российских политиков и общественных деятелей, которые Ереван расценил как вмешательство во внутренние дела страны, Армения направила официальную ноту протеста РФ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что на российском телевидении прозвучали неприемлемые призывы и оскорбления в адрес армянского руководства, что противоречит духу партнерских отношений между странами. В частности, он упомянул критику со стороны журналистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.

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Народный артист России Филипп Киркоров публично выступил в защиту предпринимателя Самвела Карапетяна и армянских священнослужителей, находящихся под уголовным преследованием в Армении. Он обратился также к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей. «Прошу прекратить гонения на Самвела, прекратить политические репрессии на церковь и священнослужителей. Прошу органы исполнительной власти заняться своими обязанностями по улучшению состояния прекрасной страны Армении, а не нападать на священнослужителей и почитаемых персон в Армении», — заявил Киркоров в своем видео обращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Он также отметил, что Карапетян оказался под следствием по «абсурдным и надуманным обвинениям». По словам артиста, предприниматель всегда поддерживал Армению, помогал социальным проектам, не участвовал в политике и вставал на защиту угнетенных. Киркоров также напомнил Николу Пашиняну одну из библейских заповедей: «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». По словам Киркорова, он не может оставаться в стороне от происходящего с представителями армянской апостольской церкви и их сторонниками. Армянский суд 18 июня арестовал Самвела Карапетяна на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти, об этом сообщил член совета АНО «Евразия» Микаел Бадалян. Пашинян резко осудил заявления Карапетяна, назвав его «негодяем» после обещания бизнесмена вмешаться в конфликт между правительством и Армянской апостольской церковью. В ответ на высказывания ряда российских политиков и общественных деятелей, которые Ереван расценил как вмешательство во внутренние дела страны, Армения направила официальную ноту протеста РФ. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отметил, что на российском телевидении прозвучали неприемлемые призывы и оскорбления в адрес армянского руководства, что противоречит духу партнерских отношений между странами. В частности, он упомянул критику со стороны журналистов Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян.
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