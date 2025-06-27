Минобороны РФ подтвердило удар «Кинжалами» по украинскому военному аэродрому

Групповой удар по украинскому военному аэродрому с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ночь на 27 июня подтвердили в Минобороны РФ. Операция проведена силами Воздушно-космических сил РФ, сообщили в Министерстве обороны России.
«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“», — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. Также ВС РФ били по инфраструктуре военного аэродрома беспилотниками.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Взрывы прогремели в Староконстантинове.
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