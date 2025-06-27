Минобороны РФ подтвердило удар «Кинжалами» по украинскому военному аэродрому

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ВС РФ ударили по аэропорту ВСУ при помощи ракетного комплекса «Кинжал»
ВС РФ ударили по аэропорту ВСУ при помощи ракетного комплекса «Кинжал» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Групповой удар по украинскому военному аэродрому с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ночь на 27 июня подтвердили в Минобороны РФ. Операция проведена силами Воздушно-космических сил РФ, сообщили в Министерстве обороны России.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“», — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. Также ВС РФ били по инфраструктуре военного аэродрома беспилотниками.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Взрывы прогремели в Староконстантинове.

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Групповой удар по украинскому военному аэродрому с использованием гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» в ночь на 27 июня подтвердили в Минобороны РФ. Операция проведена силами Воздушно-космических сил РФ, сообщили в Министерстве обороны России. «Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробалистическим гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“», — говорится в сообщении Минобороны РФ в telegram-канале. Также ВС РФ били по инфраструктуре военного аэродрома беспилотниками. Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военному аэродрому ВСУ в Хмельницкой области. Взрывы прогремели в Староконстантинове.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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