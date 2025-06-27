В Москве задержан студент за угрозы пневматикой и ножом проректору

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Сигнал «тревога» поступил на пульт Росгвардии
Сигнал «тревога» поступил на пульт Росгвардии Фото:

В Москве задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных после инцидента с угрозами в адрес проректора учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Инцидент произошел в здании академии на Поварской улице», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Студент четвертого курса пришел на экзамен, имея при себе пневматический пистолет, нож и баллончик с перцовым газом.

Студент вошел в кабинет проректора, где распылил перцовый газ и начал угрожать администрации. Сигнал «тревога» поступил на пульт вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии. Экипаж прибыл на место происшествия оперативно, нарушитель был обезврежен и задержан. Предварительно, причиной агрессивных действий студента стала личная неприязнь к одному из представителей администрации вуза. После задержания молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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В Москве задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных после инцидента с угрозами в адрес проректора учебного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. «Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору учебного заведения. Инцидент произошел в здании академии на Поварской улице», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Студент четвертого курса пришел на экзамен, имея при себе пневматический пистолет, нож и баллончик с перцовым газом. Студент вошел в кабинет проректора, где распылил перцовый газ и начал угрожать администрации. Сигнал «тревога» поступил на пульт вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии. Экипаж прибыл на место происшествия оперативно, нарушитель был обезврежен и задержан. Предварительно, причиной агрессивных действий студента стала личная неприязнь к одному из представителей администрации вуза. После задержания молодого человека передали полиции для дальнейшего разбирательства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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