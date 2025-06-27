После завершения действия ограничительных мер, введенных Росавиацией в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, авиасообщение между Россией и Ираном было восстановлено спустя две недели. В московском аэропорту Шереметьево приземлился первый после перерыва рейс из иранского города Мешхед, выполненный авиакомпанией Mahan Air. Это следует из данных онлайн-табло.
«Вы вылетаете из города Мешхед (аэропорт Шахид Хашеми Нежад). Рейс выполняет авиакомпания Mahan Air на самолете Airbus A340-300. Время в пути 4 часа 12 минут», — следует из информации на онлайн-табло.
Недавнее распоряжение Росавиации запрещало авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран, а также использовать воздушное пространство Ирана, Иордании и Ирака. Действие данного ограничения завершилось 26 июня.
Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings планирует со 2 июля возобновить полеты из Москвы в Израиль. В Тель-Авив хотят также отправить прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи, а 3 июля — из Минеральных вод.
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