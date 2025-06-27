Россия и Иран возобновили авиасообщение спустя две недели. Скрин

Первый рейс из Ирана, выполняемый авиакомпанией Mahan Air, приземлился в Москве
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Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня
Россия и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня Фото:

После завершения действия ограничительных мер, введенных Росавиацией в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, авиасообщение между Россией и Ираном было восстановлено спустя две недели. В московском аэропорту Шереметьево приземлился первый после перерыва рейс из иранского города Мешхед, выполненный авиакомпанией Mahan Air. Это следует из данных онлайн-табло.

«Вы вылетаете из города Мешхед (аэропорт Шахид Хашеми Нежад). Рейс выполняет авиакомпания Mahan Air на самолете Airbus A340-300. Время в пути 4 часа 12 минут», — следует из информации на онлайн-табло.

Недавнее распоряжение Росавиации запрещало авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран, а также использовать воздушное пространство Ирана, Иордании и Ирака. Действие данного ограничения завершилось 26 июня.

Россия и Иран возобновили прерванное авиасообщение
Россия и Иран возобновили прерванное авиасообщение
Фото:

Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings планирует со 2 июля возобновить полеты из Москвы в Израиль. В Тель-Авив хотят также отправить прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи, а 3 июля — из Минеральных вод.

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После завершения действия ограничительных мер, введенных Росавиацией в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, авиасообщение между Россией и Ираном было восстановлено спустя две недели. В московском аэропорту Шереметьево приземлился первый после перерыва рейс из иранского города Мешхед, выполненный авиакомпанией Mahan Air. Это следует из данных онлайн-табло. «Вы вылетаете из города Мешхед (аэропорт Шахид Хашеми Нежад). Рейс выполняет авиакомпания Mahan Air на самолете Airbus A340-300. Время в пути 4 часа 12 минут», — следует из информации на онлайн-табло. Недавнее распоряжение Росавиации запрещало авиакомпаниям осуществлять рейсы в Иран, а также использовать воздушное пространство Ирана, Иордании и Ирака. Действие данного ограничения завершилось 26 июня. Ранее стало известно, что авиакомпания Red Wings планирует со 2 июля возобновить полеты из Москвы в Израиль. В Тель-Авив хотят также отправить прямые рейсы из Санкт-Петербурга и Сочи, а 3 июля — из Минеральных вод.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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