В Германии разгорелся внутрипартийный скандал из-за России

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) оказалось на пороге внутреннего конфликта из-за разногласий по вопросам отношений с Россией и военной политики. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в партии.
«Разногласия внутри социал-демократов Германии по поводу перевооружения и отношений с Россией могут обостриться на съезде, который начнется в пятницу», — говорится в публикации. По данным издания, особенно остро эта проблема стоит перед лидером партии Ларсом Клингбайлем, который может столкнуться с критикой со стороны старшего поколения партийцев.
Старший сын бывшего канцлера Вилли Брандта Питер Брандт заявил, что увеличение военных расходов было поддержано без учета мнения большинства членов партии. В то же время Financial Times подчеркивает, что внутрипартийный конфликт может создать серьезные трудности для руководства СДПГ.
Ранее стало известно, что значительная часть избирателей СДПГ (56%) поддержала идею возобновления переговоров с Россией, в то время как 42% опрошенных не видят в этом смысла. Это следует из исследования института Forsa. При этом только 22% участников опроса уверены, что Россия действительно заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта. Кроме того, ряд представителей СДПГ призвали восстановить диалог с Россией и отказаться от размещения американских ракет в Германии. Они выпустили манифест с призывом к переговорам с Москвой после прекращения огня на Украине.
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