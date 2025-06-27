В Германии разгорелся внутрипартийный скандал из-за России

FT: члены партии СДПГ в ФРГ столкнулись с разногласиями по поводу отношений с РФ
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По данным FT, внутрипартийный конфликт может создать серьезные угрозы для руководства СДПГ
По данным FT, внутрипартийный конфликт может создать серьезные угрозы для руководства СДПГ Фото:

Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) оказалось на пороге внутреннего конфликта из-за разногласий по вопросам отношений с Россией и военной политики. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в партии.

«Разногласия внутри социал-демократов Германии по поводу перевооружения и отношений с Россией могут обостриться на съезде, который начнется в пятницу», — говорится в публикации. По данным издания, особенно остро эта проблема стоит перед лидером партии Ларсом Клингбайлем, который может столкнуться с критикой со стороны старшего поколения партийцев.

Старший сын бывшего канцлера Вилли Брандта Питер Брандт заявил, что увеличение военных расходов было поддержано без учета мнения большинства членов партии. В то же время Financial Times подчеркивает, что внутрипартийный конфликт может создать серьезные трудности для руководства СДПГ.

Ранее стало известно, что значительная часть избирателей СДПГ (56%) поддержала идею возобновления переговоров с Россией, в то время как 42% опрошенных не видят в этом смысла. Это следует из исследования института Forsa. При этом только 22% участников опроса уверены, что Россия действительно заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта. Кроме того, ряд представителей СДПГ призвали восстановить диалог с Россией и отказаться от размещения американских ракет в Германии. Они выпустили манифест с призывом к переговорам с Москвой после прекращения огня на Украине.

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Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) оказалось на пороге внутреннего конфликта из-за разногласий по вопросам отношений с Россией и военной политики. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в партии. «Разногласия внутри социал-демократов Германии по поводу перевооружения и отношений с Россией могут обостриться на съезде, который начнется в пятницу», — говорится в публикации. По данным издания, особенно остро эта проблема стоит перед лидером партии Ларсом Клингбайлем, который может столкнуться с критикой со стороны старшего поколения партийцев. Старший сын бывшего канцлера Вилли Брандта Питер Брандт заявил, что увеличение военных расходов было поддержано без учета мнения большинства членов партии. В то же время Financial Times подчеркивает, что внутрипартийный конфликт может создать серьезные трудности для руководства СДПГ. Ранее стало известно, что значительная часть избирателей СДПГ (56%) поддержала идею возобновления переговоров с Россией, в то время как 42% опрошенных не видят в этом смысла. Это следует из исследования института Forsa. При этом только 22% участников опроса уверены, что Россия действительно заинтересована в дипломатическом разрешении конфликта. Кроме того, ряд представителей СДПГ призвали восстановить диалог с Россией и отказаться от размещения американских ракет в Германии. Они выпустили манифест с призывом к переговорам с Москвой после прекращения огня на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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