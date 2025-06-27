Топ-менеджер Tesla Inc. Омид Афшар, занимавший одну из ключевых должностей, покинул компанию. Об этом пишет Reuters, отмечая, что это не первый сотрудник компании предпринимателя Илона Маска, который бросает последнего в трудный момент.
«Руководитель и давний доверенный человек Илона Маска Омид Афшар покинул компанию-производителя электромобилей Tesla. <...> Это очередной уход высокопоставленного сотрудника на фоне того, что компания борется с замедлением мирового спроса», — передают американские журналисты, ссылаясь на свои источники. Они отмечают, что Афшар покинул Tesla в сложный момент, когда продажи и прибыль компании снижаются.
Авторы Financial Times также пишут, что производитель электромобилей испытывает трудности в связи с растущей конкуренцией, особенно в Китае, а также отсутствием новых моделей. Дополнительные проблемы для компании создала политическая активность главы Tesla Илона Маска, которая вызвала негативную реакцию среди потребителей.
По данным собеседников агентства, Афшар с прошлого года занимался вопросами продаж и производства Tesla в Европе и Северной Америке, а также входил в офис генерального директора Илона Маска. Афшар начал работу в Tesla в 2017 году и за это время стал одним из самых доверенных сотрудников Маска. Он принимал участие в реализации ключевых проектов компании, включая запуск завода Texas Gigafactory.
Ранее на фоне конфликта Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом и падения акций Tesla предприниматель прекратил общение с инвесторами из Кремниевой долины. Ситуация вокруг компании осложнилась после публичной перепалки Маска с Трампом и критики федеральных расходов, что также повлияло на внутренние процессы и кадровые решения в Tesla.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.