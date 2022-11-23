Politico: Запад ищет способы увеличить производство оружия из-за истощенных арсеналов

24 ноября 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Запад ищет способы нарастить производство противотанкового вооружения и средств ПВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В западных странах стараются как можно быстрее найти способы, которые помогут ускорить темпы производства оружия и боеприпасов. Об этом пишет газета Politico. «Правительства стран от Оттавы до Осло спешат выяснить, как быстрее покупать и производить новое оружие. Поскольку военная помощь Украине истощает их запасы с неумолимой скоростью. Украинские военные тратят от пяти до шести тысяч снарядов в день», — передает издание. По информации авторов, Пентагон сейчас разрабатывает план, который ускорит продажу вооружения иностранным партнерам для пополнения истощенных арсеналов в Европе. Как сообщают источники газеты, страны Запада сосредоточены на увеличении производства и покупке противотанковых комплексов, средств ПВО и боеприпасов к ним. В Politico отмечают, что с начала спецоперации на Украине у западного оборонного-промышленного комплекса еще не было возможности для увеличения производственного потенциала. URA.RU ранее писало, что ресурсы Вооруженных сил РФ позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия киевскому режиму. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги РФ могут не рассчитывать на военное истощение страны. Российские военные проводят с 24 февраля спецоперацию на Украине. Главными целями являются демилитаризация этой страны и защита мирных жителей Донбасса. Западные страны открыто поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В западных странах стараются как можно быстрее найти способы, которые помогут ускорить темпы производства оружия и боеприпасов. Об этом пишет газета Politico. «Правительства стран от Оттавы до Осло спешат выяснить, как быстрее покупать и производить новое оружие. Поскольку военная помощь Украине истощает их запасы с неумолимой скоростью. Украинские военные тратят от пяти до шести тысяч снарядов в день», — передает издание. По информации авторов, Пентагон сейчас разрабатывает план, который ускорит продажу вооружения иностранным партнерам для пополнения истощенных арсеналов в Европе. Как сообщают источники газеты, страны Запада сосредоточены на увеличении производства и покупке противотанковых комплексов, средств ПВО и боеприпасов к ним. В Politico отмечают, что с начала спецоперации на Украине у западного оборонного-промышленного комплекса еще не было возможности для увеличения производственного потенциала. URA.RU ранее писало, что ресурсы Вооруженных сил РФ позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия киевскому режиму. Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги РФ могут не рассчитывать на военное истощение страны. Российские военные проводят с 24 февраля спецоперацию на Украине. Главными целями являются демилитаризация этой страны и защита мирных жителей Донбасса. Западные страны открыто поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники.