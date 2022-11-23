Военный аналитик Михайлов: Россия способна держать текущую линию обороны годами

Ресурсы Вооруженных сил России позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Россия при своих материальных, технических возможностях, которые есть у Минобороны, может держать эту линию обороны годами. Если бы ей захотелось. Затягивая, затягивая, экономически выматывая своего противника вместе с Западом, который жалуется с каждым днем все больше на опустошение своих арсеналов и на нехватку вооружения для собственных оборонных ведомств», — сказал Александр Михайлов.
Аналитик отметил, что множество признаков указывают на то, что российская группировка готова к затяжной спецоперации. На это указывает работа по организации линии обороны, которая ведется, в частности, на левом берегу Херсона и вдоль линии Днепра, контролируемой российской стороной. «Ведется полноценная работа по укреплению таких позиций, которые на данный момент обозначены после перегруппировки войск и выхода из Херсона. То есть выстраивается эшелонирование противовоздушной обороны, выстраиваются объекты материально-технического обеспечения армии, логистические пути линии фронта», — объяснил собеседник URA.RU.
Михайлов подчеркнул, что укрепление обороны необязательно должно означать затягивание конфликта. «Думаю, что у нас нет планов замораживать кампанию на этой линии. Есть другие: эту конкретную линию обозначить, как неприкосновенную, которая уже дальше не может продвигаться в южном, восточном направлении. Начинаются такие же операции, которые ведутся, допустим, в ДНР. То есть планируется продвигать линию фронта понемногу в западном направлении и брать под контроль новые населенные пункты», — заключил гендиректор Бюро военно-политического анализа.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главными ее целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Страны Запада поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не ждать быстрого окончания спецоперации.
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Ресурсы Вооруженных сил России позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Россия при своих материальных, технических возможностях, которые есть у Минобороны, может держать эту линию обороны годами. Если бы ей захотелось. Затягивая, затягивая, экономически выматывая своего противника вместе с Западом, который жалуется с каждым днем все больше на опустошение своих арсеналов и на нехватку вооружения для собственных оборонных ведомств», — сказал Александр Михайлов. Аналитик отметил, что множество признаков указывают на то, что российская группировка готова к затяжной спецоперации. На это указывает работа по организации линии обороны, которая ведется, в частности, на левом берегу Херсона и вдоль линии Днепра, контролируемой российской стороной. «Ведется полноценная работа по укреплению таких позиций, которые на данный момент обозначены после перегруппировки войск и выхода из Херсона. То есть выстраивается эшелонирование противовоздушной обороны, выстраиваются объекты материально-технического обеспечения армии, логистические пути линии фронта», — объяснил собеседник URA.RU. Михайлов подчеркнул, что укрепление обороны необязательно должно означать затягивание конфликта. «Думаю, что у нас нет планов замораживать кампанию на этой линии. Есть другие: эту конкретную линию обозначить, как неприкосновенную, которая уже дальше не может продвигаться в южном, восточном направлении. Начинаются такие же операции, которые ведутся, допустим, в ДНР. То есть планируется продвигать линию фронта понемногу в западном направлении и брать под контроль новые населенные пункты», — заключил гендиректор Бюро военно-политического анализа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главными ее целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Страны Запада поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не ждать быстрого окончания спецоперации.