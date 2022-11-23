Военный аналитик Михайлов: Россия способна держать текущую линию обороны годами

23 ноября 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Россия укрепляет позиции вдоль Днепра, сказал Александр Михайлов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ресурсы Вооруженных сил России позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Россия при своих материальных, технических возможностях, которые есть у Минобороны, может держать эту линию обороны годами. Если бы ей захотелось. Затягивая, затягивая, экономически выматывая своего противника вместе с Западом, который жалуется с каждым днем все больше на опустошение своих арсеналов и на нехватку вооружения для собственных оборонных ведомств», — сказал Александр Михайлов. Аналитик отметил, что множество признаков указывают на то, что российская группировка готова к затяжной спецоперации. На это указывает работа по организации линии обороны, которая ведется, в частности, на левом берегу Херсона и вдоль линии Днепра, контролируемой российской стороной. «Ведется полноценная работа по укреплению таких позиций, которые на данный момент обозначены после перегруппировки войск и выхода из Херсона. То есть выстраивается эшелонирование противовоздушной обороны, выстраиваются объекты материально-технического обеспечения армии, логистические пути линии фронта», — объяснил собеседник URA.RU. Михайлов подчеркнул, что укрепление обороны необязательно должно означать затягивание конфликта. «Думаю, что у нас нет планов замораживать кампанию на этой линии. Есть другие: эту конкретную линию обозначить, как неприкосновенную, которая уже дальше не может продвигаться в южном, восточном направлении. Начинаются такие же операции, которые ведутся, допустим, в ДНР. То есть планируется продвигать линию фронта понемногу в западном направлении и брать под контроль новые населенные пункты», — заключил гендиректор Бюро военно-политического анализа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главными ее целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Страны Запада поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не ждать быстрого окончания спецоперации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ресурсы Вооруженных сил России позволяют закрепиться на текущей линии обороны на долгие годы, чтобы измотать противника и окончательно истощить военные запасы стран-поставщиков оружия Киеву. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Россия при своих материальных, технических возможностях, которые есть у Минобороны, может держать эту линию обороны годами. Если бы ей захотелось. Затягивая, затягивая, экономически выматывая своего противника вместе с Западом, который жалуется с каждым днем все больше на опустошение своих арсеналов и на нехватку вооружения для собственных оборонных ведомств», — сказал Александр Михайлов. Аналитик отметил, что множество признаков указывают на то, что российская группировка готова к затяжной спецоперации. На это указывает работа по организации линии обороны, которая ведется, в частности, на левом берегу Херсона и вдоль линии Днепра, контролируемой российской стороной. «Ведется полноценная работа по укреплению таких позиций, которые на данный момент обозначены после перегруппировки войск и выхода из Херсона. То есть выстраивается эшелонирование противовоздушной обороны, выстраиваются объекты материально-технического обеспечения армии, логистические пути линии фронта», — объяснил собеседник URA.RU. Михайлов подчеркнул, что укрепление обороны необязательно должно означать затягивание конфликта. «Думаю, что у нас нет планов замораживать кампанию на этой линии. Есть другие: эту конкретную линию обозначить, как неприкосновенную, которая уже дальше не может продвигаться в южном, восточном направлении. Начинаются такие же операции, которые ведутся, допустим, в ДНР. То есть планируется продвигать линию фронта понемногу в западном направлении и брать под контроль новые населенные пункты», — заключил гендиректор Бюро военно-политического анализа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Главными ее целями являются демилитаризация страны и защита жителей Донбасса. Страны Запада поставляют оружие ВСУ. Также в конфликте на стороне Киева воюют иностранные наемники. Глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала не ждать быстрого окончания спецоперации.