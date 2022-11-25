Die Welt: правительство США не хочет блокады российского нефтяного бизнеса

25 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

США опасалась роста цен на нефть и бензин во всем мире, написали в Die Welt Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не хотят запрета на транспортировку российской нефти в страны за пределами ЕС. Об этом заявили в Die Welt (заблокирован в РФ). «Правительство США не хочет этой блокады российского нефтяного бизнеса. Она опасалась роста цен на нефть и бензин во всем мире, если российские поставки на мировой рынок прекратятся», — написали в издании. В Die Welt также указали на то, что G7 (Большая семерка) требует, чтобы российские производители энергоресурсов, а также европейские посредники и страховые компании подыгрывали ценовому потолку на нефть и газ из РФ. Однако никто не заинтересован в соблюдении этих правил. «Если хотя бы одна из этих групп не будет подыгрывать, вся система рухнет», — отметили в статье. После начала спецоперации Европа утвердила множество санкций против РФ. Среди ограничений было введение ценового потолка на российские энергоресурсы. Однако страны Запада так и не смогли договориться об установке стоимости на газ и нефть, передает MK.RU . Компании Евросоюза приняли решение запретить с 5 декабря транспортировать российскую нефть в страны за пределами ЕС, а также финансировать эти поставки в случае не соответствия груза ценовому пределу.

США не хотят запрета на транспортировку российской нефти в страны за пределами ЕС. Об этом заявили в Die Welt (заблокирован в РФ). «Правительство США не хочет этой блокады российского нефтяного бизнеса. Она опасалась роста цен на нефть и бензин во всем мире, если российские поставки на мировой рынок прекратятся», — написали в издании. В Die Welt также указали на то, что G7 (Большая семерка) требует, чтобы российские производители энергоресурсов, а также европейские посредники и страховые компании подыгрывали ценовому потолку на нефть и газ из РФ. Однако никто не заинтересован в соблюдении этих правил. «Если хотя бы одна из этих групп не будет подыгрывать, вся система рухнет», — отметили в статье. После начала спецоперации Европа утвердила множество санкций против РФ. Среди ограничений было введение ценового потолка на российские энергоресурсы. Однако страны Запада так и не смогли договориться об установке стоимости на газ и нефть, передает MK.RU. Компании Евросоюза приняли решение запретить с 5 декабря транспортировать российскую нефть в страны за пределами ЕС, а также финансировать эти поставки в случае не соответствия груза ценовому пределу.