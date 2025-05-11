В Эстонии художника задержали за фото глаз Путина в кармане куртки

Известного эстонского художника Неэме Лалля задержали в городе Нарва за изображение глаз российского президента Владимира Путина на его куртке. Об этом сообщает издание Readovka, в распоряжении которого оказались кадры задержания.
«Глаза российского президента Владимира Путина, выглядывающие из кармана куртки художника Неэмя Лалля, в котором была аккуратна сложена фотография лидера, стали причиной задержания в эстонском городе Нарва», — передают журналисты. На допросе Лалль невозмутимо заявил, что это «глаза его отца», однако сотрудники полиции не приняли такое объяснение и задержали его. «Сотрудники правопорядка не оценили выходку и задержали Лалля», — отметили журналисты.
По данным журналистов, инцидент произошел 9 мая, когда в российском Ивангороде, расположенном напротив Нарвы через реку, проходил праздничный концерт. Художник привлек внимание полиции своим внешним видом вблизи мероприятия. Ранее подобные задержания по инициативе правоохранительных органов происходили и в других странах — в частности, в Киеве была задержана пожилая женщина за советскую символику на 9 мая.
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