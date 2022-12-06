Постпред РФ в ООН: Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины

07 декабря 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Россия уже наносила удары по энергообъектам Украины Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и дальше будет уничтожать инфраструктуру Украины с целью ослабить военный потенциал киевского режима. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. «Мы не можем не реагировать на ненавистническую риторику Киева. Мы будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований», — цитирует РИА Новости слова Василия Небензи, высказавшегося на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что Запад обещает продолжить поставки оружия на Украину. При этом украинская сторона собирается использовать оружие «для уничтожения русских», пояснил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов. Со слов Небензи, Киев так и не выразил желания пойти на переговоры с Москвой. Ранее Василий Небензя говорил, что Россия готова решить вопрос с угрозой со стороны Украины мирным путем. Однако для достижения целей спецоперации Россия при необходимости пойдет на боевые действия. Небензя считает, что страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра». Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля.

Россия и дальше будет уничтожать инфраструктуру Украины с целью ослабить военный потенциал киевского режима. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. «Мы не можем не реагировать на ненавистническую риторику Киева. Мы будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований», — цитирует РИА Новости слова Василия Небензи, высказавшегося на заседании Совбеза ООН. Он отметил, что Запад обещает продолжить поставки оружия на Украину. При этом украинская сторона собирается использовать оружие «для уничтожения русских», пояснил секретарь Совета безопасности Алексей Данилов. Со слов Небензи, Киев так и не выразил желания пойти на переговоры с Москвой. Ранее Василий Небензя говорил, что Россия готова решить вопрос с угрозой со стороны Украины мирным путем. Однако для достижения целей спецоперации Россия при необходимости пойдет на боевые действия. Небензя считает, что страны Запада последние восемь лет пытались сделать из Украины «антироссийского монстра». Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля.