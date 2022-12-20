В Госдуме нашли решение по выплатам для без вести пропавших в СВО

«Известия»: в России сократят сроки признания пропавших в СВО солдат погибшими

21 декабря 2022 в 03:11 Размер текста - 17 +

Депутаты предложили сократить сроки признания пропавших в СВО солдат погибшими Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России предлагают сократить сроки признания пропавших в СВО солдат погибшими. Сейчас родственники до окончания установленного интервала не могут претендовать на льготы, выплаты и наследство. Соответствующий законопроект на обсуждение в Госдуму собирается внести группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. По действующему законодательству без вести пропавшего признают погибшим спустя два года после окончания военных действий. «Сроки признания военнослужащих умершими предлагается установить вне зависимости от окончания специальной военной операции», — приводят слова из пояснительной записки «Известия». В документе отмечается, что в случае отсутствия данных о местонахождении военного родственникам приходится нелегко. Авторы законопроекта выдвинули предложение оставить двухлетний срок, но считать его вне зависимости от окончания военных действий. Депутаты других партий готовы поддержать инициативу, однако предлагают сократить срок до полугода. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. Принятие поправок позволит через суд в более короткие сроки признавать военного без вести пропавшим, а через определенное время погибшим. Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — денацификация и демилитаризация, а также помощь ДНР, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных жителей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России предлагают сократить сроки признания пропавших в СВО солдат погибшими. Сейчас родственники до окончания установленного интервала не могут претендовать на льготы, выплаты и наследство. Соответствующий законопроект на обсуждение в Госдуму собирается внести группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. По действующему законодательству без вести пропавшего признают погибшим спустя два года после окончания военных действий. «Сроки признания военнослужащих умершими предлагается установить вне зависимости от окончания специальной военной операции», — приводят слова из пояснительной записки «Известия». В документе отмечается, что в случае отсутствия данных о местонахождении военного родственникам приходится нелегко. Авторы законопроекта выдвинули предложение оставить двухлетний срок, но считать его вне зависимости от окончания военных действий. Депутаты других партий готовы поддержать инициативу, однако предлагают сократить срок до полугода. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. Принятие поправок позволит через суд в более короткие сроки признавать военного без вести пропавшим, а через определенное время погибшим. Российские военнослужащие с 24 февраля проводят спецоперацию на территории Украины. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, ее основная цель — денацификация и демилитаризация, а также помощь ДНР, где ВСУ в течение 8 лет обстреливали мирных жителей.