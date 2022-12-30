Глава Минтруда рассказал о повышении пенсий с 1 января

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В России с нового года вырастут пенсии, сообщили в Минтруда Фото:

В России с нового года увеличатся пенсии. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Также вырастут прожиточный минимум и МРОТ.

«С учетом двух этапов повышения прожиточный минимум, страховые пенсии и МРОТ вырастут выше фактической инфляции. Причем МРОТ опережает прожиточный минимум. Задача от президента — увеличивать минимальный размер оплаты труда более быстрыми темпами, чтобы работающий человек гарантированно получал больше прожиточного минимума», — рассказал Котяков в интервью «Итерфаксу». Он отметил, что прожиточный минимум вырастет на 3,3%, страховые пенсии — на 4,8%, МРОТ — на 6,3%.

Ранее Superjob провел опрос об отношении россиян к размеру пенсий. Согласно опросу, россияне считают достойной пенсию в размере 46 тысяч рублей, передает издание Nation news. Это на 7,9% больше, чем в прошлом году.

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В России с нового года увеличатся пенсии. Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Также вырастут прожиточный минимум и МРОТ. «С учетом двух этапов повышения прожиточный минимум, страховые пенсии и МРОТ вырастут выше фактической инфляции. Причем МРОТ опережает прожиточный минимум. Задача от президента — увеличивать минимальный размер оплаты труда более быстрыми темпами, чтобы работающий человек гарантированно получал больше прожиточного минимума», — рассказал Котяков в интервью «Итерфаксу». Он отметил, что прожиточный минимум вырастет на 3,3%, страховые пенсии — на 4,8%, МРОТ — на 6,3%. Ранее Superjob провел опрос об отношении россиян к размеру пенсий. Согласно опросу, россияне считают достойной пенсию в размере 46 тысяч рублей, передает издание Nation news. Это на 7,9% больше, чем в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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