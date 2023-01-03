МО РФ отчиталось об уничтожении более сотни боевиков ВСУ и боевых машин НАТО

03 января 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Армия РФ наносила авиационные удары по технике ВСУ в районе ДНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия уничтожила более 120 солдат ВСУ и боевые машины НАТО в результате ударов в районе Донецкой народной республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ракетного и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены: две пусковые установки американских РСЗО „HIMARS“; четыре боевые машины РСЗО RM-70 „Vampire“ чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ . Также армия РФ уничтожила склады вооружения ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ используют HIMARS для атак по Донбассу. На прошлой неделе украинская армия ударила шестью ракетами HIMARS по Макеевке (ДНР), погибли 63 солдата РФ. Также ВСУ 31 декабря дважды за 40 минут обстреляли Первомайск (ЛНР), сообщает телеканал 360. Под обстрел попал автомобиль мэра города Сергея Колягина.

Российская армия уничтожила более 120 солдат ВСУ и боевые машины НАТО в результате ударов в районе Донецкой народной республики. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «В результате ракетного и авиационных ударов по скоплению военной техники в районе железнодорожной станции Дружковка в ДНР уничтожены: две пусковые установки американских РСЗО „HIMARS“; четыре боевые машины РСЗО RM-70 „Vampire“ чешского производства; более 800 реактивных снарядов к системам залпового огня; шесть автомобилей, а также до 120 украинских военнослужащих», — сообщили в Минобороны РФ. Также армия РФ уничтожила склады вооружения ВСУ в Запорожской и Херсонской областях. ВСУ используют HIMARS для атак по Донбассу. На прошлой неделе украинская армия ударила шестью ракетами HIMARS по Макеевке (ДНР), погибли 63 солдата РФ. Также ВСУ 31 декабря дважды за 40 минут обстреляли Первомайск (ЛНР), сообщает телеканал 360. Под обстрел попал автомобиль мэра города Сергея Колягина.