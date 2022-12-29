29 декабря 2022

ВСУ выпустили по Алчевску 12 ракет из РСЗО HIMARS

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
В городе прогремело около 10 взрывов Фото:
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Ночью 30 декабря ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)», — передает telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Известно, что было слышно около 10 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее ВСУ ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

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Ночью 30 декабря ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)», — передает telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Известно, что было слышно около 10 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Ранее ВСУ ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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