ВСУ выпустили по Алчевску 12 ракет из РСЗО HIMARS

30 декабря 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

В городе прогремело около 10 взрывов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Ночью 30 декабря ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)», — передает telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Известно, что было слышно около 10 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Ранее ВСУ ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.

Ночью 30 декабря ВС Украины выпустили по Алчевску (Луганская Народная Республика — ЛНР) 12 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили сразу несколько СМИ в telegram-канале. «Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Алчевск с применением РСЗО HIMARS (12 ракет)», — передает telegram-канале «Представительство ЛНР в СЦКК». Известно, что было слышно около 10 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Ранее ВСУ ударили артиллерийским оружием по населенному пункту Кременная в ЛНР, в результате обстрела погибли два мирных жителя. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов.