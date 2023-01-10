Глава МИД Германии неожиданно посетила Харьков

Глава МИД Германии посетила Харьков, сообщили в ведомстве
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Этот визит был не запланирован. Об этом сообщили в МИД Германии.
«Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков», — говорится в материале. Она также заявила о новых поставках оружия на Украину.
Ранее Анналена Бербок посещала Украину в сентябре. В тот раз о ее визите тоже не объявлялось в СМИ.
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