Глава МИД Германии неожиданно посетила Харьков

Глава МИД Германии Бербок прибыла с необъявленным визитом в Харьков
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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Глава МИД Германии посетила Харьков, сообщили в ведомстве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Этот визит был не запланирован. Об этом сообщили в МИД Германии.

«Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков», — говорится в материале. Она также заявила о новых поставках оружия на Украину.

Ранее Анналена Бербок посещала Украину в сентябре. В тот раз о ее визите тоже не объявлялось в СМИ.

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Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Харьков. Этот визит был не запланирован. Об этом сообщили в МИД Германии. «Глава МИД ФРГ прибыла с необъявленным визитом в Харьков», — говорится в материале. Она также заявила о новых поставках оружия на Украину. Ранее Анналена Бербок посещала Украину в сентябре. В тот раз о ее визите тоже не объявлялось в СМИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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