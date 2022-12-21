В США ужесточили экспортный контроль в отношении техники ЧВК «Вагнер» 22 декабря 2022 в 03:34 Размер текста - 17 + В США ограничили группу в покупке снаряжения Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США решено ужесточить меры контроля за экспортом в отношении группы ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в документе минторга Америки. «Политика отказа в отношении всех предметов, подпадающих под действие списка торгового контроля (EAR), за исключением продуктов питания и лекарств, которые будут пересматриваться в каждом конкретном случае. Для всех предметов, подлежащих осмотру, на любой экспорт, реэкспорт и передачу (за пределами страны) организации, где бы она ни находилась по всему миру», — указано в документе минторга . В документе минторг США указал ЧВК в качестве конечного военного пользователя, что позволило запретить поставки большого перечня товаров. Таким образом в Америке ограничили возможности группы приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине. Первоначально ЧВК «Вагнер» была добавлена в черный список минторга Америки в 2017 году. Ранее стало известно, что в США внесли компанию в список вызывающих озабоченность организаций. Кроме того, в Белом доме предложили признать группу террористической организацией. В США решено ужесточить меры контроля за экспортом в отношении группы ЧВК «Вагнер». Об этом говорится в документе минторга Америки. «Политика отказа в отношении всех предметов, подпадающих под действие списка торгового контроля (EAR), за исключением продуктов питания и лекарств, которые будут пересматриваться в каждом конкретном случае. Для всех предметов, подлежащих осмотру, на любой экспорт, реэкспорт и передачу (за пределами страны) организации, где бы она ни находилась по всему миру», — указано в документе минторга. В документе минторг США указал ЧВК в качестве конечного военного пользователя, что позволило запретить поставки большого перечня товаров. Таким образом в Америке ограничили возможности группы приобретать снаряжение в интересах спецоперации России на Украине. Первоначально ЧВК «Вагнер» была добавлена в черный список минторга Америки в 2017 году. Ранее стало известно, что в США внесли компанию в список вызывающих озабоченность организаций. Кроме того, в Белом доме предложили признать группу террористической организацией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям