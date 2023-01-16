В Англии хотят разрешить геям жениться

16 января 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Пенни Мордонт выступила за легализацию однополых браков в Англии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Церковь Англии призвали дать разрешение на вступление в брак геям. С соответствующим обращением к церкви обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт. «Я написал епископу Портсмутскому [Филиппу Энтони Игану] перед февральским Генеральным синодом относительно обсуждения того, как Церковь будет продвигаться вперед в вопросе однополых отношений», — написала она в Twitter. Она призвала разрешить однополые браки и выразила надежду, что церковь пойдет ей навстречу в данном вопросе. Ранее сообщалось, что Пенни Мордонт выдвигала свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. В России с 6 декабря вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. На 16 января этого года, Роскомнадзор уже выявил более 300 сайтов с пропагандой.

Церковь Англии призвали дать разрешение на вступление в брак геям. С соответствующим обращением к церкви обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт. «Я написал епископу Портсмутскому [Филиппу Энтони Игану] перед февральским Генеральным синодом относительно обсуждения того, как Церковь будет продвигаться вперед в вопросе однополых отношений», — написала она в Twitter. Она призвала разрешить однополые браки и выразила надежду, что церковь пойдет ей навстречу в данном вопросе. Ранее сообщалось, что Пенни Мордонт выдвигала свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. В России с 6 декабря вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. На 16 января этого года, Роскомнадзор уже выявил более 300 сайтов с пропагандой.