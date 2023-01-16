В Англии хотят разрешить геям жениться

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Пенни Мордонт выступила за легализацию однополых браков в Англии Фото:

Церковь Англии призвали дать разрешение на вступление в брак геям. С соответствующим обращением к церкви обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт.

«Я написал епископу Портсмутскому [Филиппу Энтони Игану] перед февральским Генеральным синодом относительно обсуждения того, как Церковь будет продвигаться вперед в вопросе однополых отношений», — написала она в Twitter. Она призвала разрешить однополые браки и выразила надежду, что церковь пойдет ей навстречу в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что Пенни Мордонт выдвигала свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. В России с 6 декабря вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. На 16 января этого года, Роскомнадзор уже выявил более 300 сайтов с пропагандой.

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Церковь Англии призвали дать разрешение на вступление в брак геям. С соответствующим обращением к церкви обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт. «Я написал епископу Портсмутскому [Филиппу Энтони Игану] перед февральским Генеральным синодом относительно обсуждения того, как Церковь будет продвигаться вперед в вопросе однополых отношений», — написала она в Twitter. Она призвала разрешить однополые браки и выразила надежду, что церковь пойдет ей навстречу в данном вопросе. Ранее сообщалось, что Пенни Мордонт выдвигала свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. В России с 6 декабря вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. На 16 января этого года, Роскомнадзор уже выявил более 300 сайтов с пропагандой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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