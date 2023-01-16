В Англии хотят разрешить геям жениться

Церковь Англии призвали дать разрешение на вступление в брак геям. С соответствующим обращением к церкви обратилась лидер палаты общин Пенни Мордонт.
«Я написал епископу Портсмутскому [Филиппу Энтони Игану] перед февральским Генеральным синодом относительно обсуждения того, как Церковь будет продвигаться вперед в вопросе однополых отношений», — написала она в Twitter. Она призвала разрешить однополые браки и выразила надежду, что церковь пойдет ей навстречу в данном вопросе.
Ранее сообщалось, что Пенни Мордонт выдвигала свою кандидатуру на пост премьер-министра Британии. В России с 6 декабря вступил закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. На 16 января этого года, Роскомнадзор уже выявил более 300 сайтов с пропагандой.
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