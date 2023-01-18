Экс-полковник Пентагона: армия РФ разгромила резервы ВСУ в Бахмуте

18 января 2023 в 23:26 Размер текста - 17 +

У ВСУ осталось около 150 тысяч солдат на южном направлении, заявил Дуглас Макгрегор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила в Артемовске украинские резервы, которые предназначались для наступления на южном направлении. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск — прим URA.RU)», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале. По его словам, в настоящее время, у ВСУ осталось в общей сложности около 150 тысяч солдат. Ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий российской армии оказались в нелегком положении. По его мнению, ситуация для них сейчас «пугающая». Украинское командование признало большие потери ВСУ в районе Артемовска, об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает RT. Там отметили, что пока ситуация складывается в пользу ВС РФ.

Армия России уничтожила в Артемовске украинские резервы, которые предназначались для наступления на южном направлении. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск — прим URA.RU)», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале. По его словам, в настоящее время, у ВСУ осталось в общей сложности около 150 тысяч солдат. Ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий российской армии оказались в нелегком положении. По его мнению, ситуация для них сейчас «пугающая». Украинское командование признало большие потери ВСУ в районе Артемовска, об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает RT. Там отметили, что пока ситуация складывается в пользу ВС РФ.