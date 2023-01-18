18 января 2023

Экс-полковник Пентагона: армия РФ разгромила резервы ВСУ в Бахмуте

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, иностранное оружие, иностранное вооружение
У ВСУ осталось около 150 тысяч солдат на южном направлении, заявил Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила в Артемовске украинские резервы, которые предназначались для наступления на южном направлении. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск — прим URA.RU)», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале. По его словам, в настоящее время, у ВСУ осталось в общей сложности около 150 тысяч солдат.

Ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий российской армии оказались в нелегком положении. По его мнению, ситуация для них сейчас «пугающая». Украинское командование признало большие потери ВСУ в районе Артемовска, об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает RT. Там отметили, что пока ситуация складывается в пользу ВС РФ.

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Армия России уничтожила в Артемовске украинские резервы, которые предназначались для наступления на южном направлении. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. «Украинцы пытались сформировать резервы для возможного наступления на южном направлении. <…> Эти подразделения погибли в Бахмуте (Артемовск — прим URA.RU)», — заявил Макгрегор в своем блоге на YouTube-канале. По его словам, в настоящее время, у ВСУ осталось в общей сложности около 150 тысяч солдат. Ранее Макгрегор заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за успешных действий российской армии оказались в нелегком положении. По его мнению, ситуация для них сейчас «пугающая». Украинское командование признало большие потери ВСУ в районе Артемовска, об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает RT. Там отметили, что пока ситуация складывается в пользу ВС РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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