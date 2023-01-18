WSJ: СБУ ликвидировала дипломата Киреева, «предотвратившего взятие Киева»

19 января 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Дениса Киреева обвинили в сотрудничестве с Россией, написали в Wall Street Journal Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины ликвидировала члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, заподозрив его в «шпионаже» в пользу РФ. Об этом написали в Wall Street Journal. «Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», — написали в издании . При этом начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что если бы не Киреев, то Киев был бы взят. Позже агентами военной разведки было обнаружено тело дипломата. Сотрудник СБУ, который предпочел не раскрывать свою личность, заявил WSJ, что Служба безопасности застрелила Киреева, так как он был заподозрен в сотрудничестве с Москвой. О смерти Киреева стало известно в марте 2022 года. Депутат Рады Александр Дубинский, а также ряд украинских СМИ заявили, что дипломат был убит сотрудниками СБУ. Одной из версий устранения Киреева было подозрение в госизмене, напоминает телеканал 360.

Служба безопасности Украины ликвидировала члена первой делегации Украины на переговорах с Россией в конце февраля 2022 года Дениса Киреева, заподозрив его в «шпионаже» в пользу РФ. Об этом написали в Wall Street Journal. «Группа приехала в центр Киева и остановилась около Софийского собора. Подъехали несколько минивэнов с агентами СБУ и приказали агентам военной разведки и телохранителям Киреева сдать оружие. Киреева отвели в микроавтобус. Его охрана лежала ничком на улице, когда фургон уезжал», — написали в издании. При этом начальник главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что если бы не Киреев, то Киев был бы взят. Позже агентами военной разведки было обнаружено тело дипломата. Сотрудник СБУ, который предпочел не раскрывать свою личность, заявил WSJ, что Служба безопасности застрелила Киреева, так как он был заподозрен в сотрудничестве с Москвой. О смерти Киреева стало известно в марте 2022 года. Депутат Рады Александр Дубинский, а также ряд украинских СМИ заявили, что дипломат был убит сотрудниками СБУ. Одной из версий устранения Киреева было подозрение в госизмене, напоминает телеканал 360.