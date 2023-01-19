19 января 2023

В Белом доме ответили на заявление Медведева о ядерной войне

Пресс-служба Белого дома: риторика Медведева о ядерной войне опасна
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом Доме считают, что заявление Дмитрия Медведева опасно Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США негативно отреагировали на заявление зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы не проигрывают в важных для них конфликтах. Там считают, что такая риторика опасна. Об этом заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон.

«Я сама не видела это заявление (Заявление Медведева о ядерных державах, — прим ред.), так что советую вам обратиться в Совет национальной безопасности Белого дома за дальнейшими комментариями. Однако, я думаю, вы слышали, как президент [США Джо Байден] сам говорил в прошлом, что подобная риторика опасна», — высказалась Далтон на просьбу прокомментировать слова Медведева. Этот диалог был опубликован на официальном сайте Белого Дома.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему Россия не может проиграть в конфликте с Украиной. Он напомнил странам Запада о том, что ядерные державы никогда не терпели поражения в крупных противостояниях, от которых зависит их судьба. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что слова Медведева идут в полном соответствии с позицией страны, о чем сообщил портал MK.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США негативно отреагировали на заявление зампреда Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева о том, что ядерные державы не проигрывают в важных для них конфликтах. Там считают, что такая риторика опасна. Об этом заявила на брифинге первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон. «Я сама не видела это заявление (Заявление Медведева о ядерных державах, — прим ред.), так что советую вам обратиться в Совет национальной безопасности Белого дома за дальнейшими комментариями. Однако, я думаю, вы слышали, как президент [США Джо Байден] сам говорил в прошлом, что подобная риторика опасна», — высказалась Далтон на просьбу прокомментировать слова Медведева. Этот диалог был опубликован на официальном сайте Белого Дома. Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему Россия не может проиграть в конфликте с Украиной. Он напомнил странам Запада о том, что ядерные державы никогда не терпели поражения в крупных противостояниях, от которых зависит их судьба. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что слова Медведева идут в полном соответствии с позицией страны, о чем сообщил портал MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...