Военный эксперт назвал главный козырь России в спецоперации на Украине

Военный эксперт Коновалов заявил, что Россия не использовала основной запас мобилизованных для участия в СВО

Часть мобилизованных выступает как военной резерв России, рассказал Иван Коновалов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия Россия еще не использовала основной резерв из мобилизованных солдат для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Иван Коновалов.

«Основные силы российских войск еще не задействованы на фронте. Резерв из мобилизованных вводится постепенно и сейчас продолжается подготовка частей и подразделений», — заявил Иван Коновалов, его слова приводит издание «Украина.ру».

Он также отметил, что мобилизованным солдатам нужно еще время для обучения. Коновалов уточнил, что мобилизованные вступают в боевые действия только после прохождения подготовки.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а закончилась 31 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что планировалось призвать 300 000 человек. После того как россияне попадали воинскую часть, они проходили обязательную подготовку.