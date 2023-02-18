Военный эксперт назвал главный козырь России в спецоперации на Украине

Армия Россия еще не использовала основной резерв из мобилизованных солдат для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Иван Коновалов.
«Основные силы российских войск еще не задействованы на фронте. Резерв из мобилизованных вводится постепенно и сейчас продолжается подготовка частей и подразделений», — заявил Иван Коновалов, его слова приводит издание «Украина.ру».
Он также отметил, что мобилизованным солдатам нужно еще время для обучения. Коновалов уточнил, что мобилизованные вступают в боевые действия только после прохождения подготовки.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а закончилась 31 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что планировалось призвать 300 000 человек. После того как россияне попадали воинскую часть, они проходили обязательную подготовку.
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Армия Россия еще не использовала основной резерв из мобилизованных солдат для участия в спецоперации на Украине. Об этом рассказал военный эксперт Иван Коновалов. «Основные силы российских войск еще не задействованы на фронте. Резерв из мобилизованных вводится постепенно и сейчас продолжается подготовка частей и подразделений», — заявил Иван Коновалов, его слова приводит издание «Украина.ру». Он также отметил, что мобилизованным солдатам нужно еще время для обучения. Коновалов уточнил, что мобилизованные вступают в боевые действия только после прохождения подготовки. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, а закончилась 31 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что планировалось призвать 300 000 человек. После того как россияне попадали воинскую часть, они проходили обязательную подготовку.