Триколор и буква Z появились на здании бывшего парламента в Потсдаме

18 февраля 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Полиция Германии разбирается в размещении российских символов на здании Фото: Илья Московец © URA.RU На здании бывшего парламента в Потсдаме (Германия) нарисовали флаг России и букву Z, ранее в этом доме был штаб социалистической партии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. «Русские цвета белый, синий и красный можно увидеть в открытых оконных арках. Между арками на красном кирпиче четырежды в зеркальном отображении белым цветом был нарисован символ „Z“. Внизу также есть символы „V“ синего цвета», — передает Der Tagesspiegel . Полиция проводит расследование из-за произошедшего. Сообщается, что через несколько дней после начала конфликта на Украине в оконных арках башни были цвета украинского флага, но летом их закрашивали в российский триколор. Затем владелец убрал цвета флага РФ, отмечает издание. В 2013 году в этом здании располагался парламент, но сейчас оно не используется. Во времена ГДР там была штаб-квартира социалистической партии, поэтому жители называли здание «Кремлем». Буквы V и Z считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». Но в министерстве не считают их официальными воинскими символами.

На здании бывшего парламента в Потсдаме (Германия) нарисовали флаг России и букву Z, ранее в этом доме был штаб социалистической партии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel. «Русские цвета белый, синий и красный можно увидеть в открытых оконных арках. Между арками на красном кирпиче четырежды в зеркальном отображении белым цветом был нарисован символ „Z“. Внизу также есть символы „V“ синего цвета», — передает Der Tagesspiegel. Полиция проводит расследование из-за произошедшего. Сообщается, что через несколько дней после начала конфликта на Украине в оконных арках башни были цвета украинского флага, но летом их закрашивали в российский триколор. Затем владелец убрал цвета флага РФ, отмечает издание. В 2013 году в этом здании располагался парламент, но сейчас оно не используется. Во времена ГДР там была штаб-квартира социалистической партии, поэтому жители называли здание «Кремлем». Буквы V и Z считают символами спецоперации на Украине. В Минобороны РФ отмечали, что это означает «за победу» и «сила в правде». Но в министерстве не считают их официальными воинскими символами.