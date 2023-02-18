Премьер Венгрии предрек неожиданный исход конфликта на Украине

Орбан: спецоперация закончится переговорами России и США
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
По мнению Орбана, переговоры РФ и США по Украине неизбежны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может закончиться только переговорами России и США, это неизбежно произойдет, но чем позже — тем выше будет цена. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет, но чем позже — тем большую цену должны будут заплатить все», — сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Трансляция велась на канале Hirado.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор.

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Конфликт на Украине может закончиться только переговорами России и США, это неизбежно произойдет, но чем позже — тем выше будет цена. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. «Мы знаем, что переговоры будут идти не между русскими и украинцами. Мир наступит, когда переговоры друг с другом проведут американцы и русские. Это неизбежно произойдет, но чем позже — тем большую цену должны будут заплатить все», — сказал Орбан в ходе речи, посвященной итогам 2022 года. Трансляция велась на канале Hirado. Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами Вооруженных сил РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее бывший советник экс-президента Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что США мешают Киеву заключить мирный договор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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