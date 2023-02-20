Журналист Bild Репке: Байден приехал в Киев

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Президент США. stock, трап, самолет, stock, Джо Байден
По словам Юлиана Репке, Джо Байден (на фото) прилетел в Киев Фото:

Президент США Джо Байден нанес визит в Киев. Об этом в соцсетях написал журналист издания Bild Юлиан Репке.

«Байден в Киеве», — заявил Юлиан Репке. Сообщение о визите президента США он сообщил в своем twitter-аккаунте.

При этом в telegram-канале УНИАН написали, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В СМИ уточнили, что она может быть связана с активностью военной авиации на территории Республики Беларусь.

Ранее стало известно, что в Киеве возникли большие пробки из-за того, что в городе перекрыли ряд улиц. По данным украинских СМИ, причиной тому мог послужить визит иностранной делегации, передает Life.

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Президент США Джо Байден нанес визит в Киев. Об этом в соцсетях написал журналист издания Bild Юлиан Репке. «Байден в Киеве», — заявил Юлиан Репке. Сообщение о визите президента США он сообщил в своем twitter-аккаунте. При этом в telegram-канале УНИАН написали, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В СМИ уточнили, что она может быть связана с активностью военной авиации на территории Республики Беларусь. Ранее стало известно, что в Киеве возникли большие пробки из-за того, что в городе перекрыли ряд улиц. По данным украинских СМИ, причиной тому мог послужить визит иностранной делегации, передает Life.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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