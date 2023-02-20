Журналист Bild Репке: Байден приехал в Киев

20 февраля 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

По словам Юлиана Репке, Джо Байден (на фото) прилетел в Киев Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден нанес визит в Киев. Об этом в соцсетях написал журналист издания Bild Юлиан Репке. «Байден в Киеве», — заявил Юлиан Репке. Сообщение о визите президента США он сообщил в своем twitter-аккаунте. При этом в telegram-канале УНИАН написали, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В СМИ уточнили, что она может быть связана с активностью военной авиации на территории Республики Беларусь. Ранее стало известно, что в Киеве возникли большие пробки из-за того, что в городе перекрыли ряд улиц. По данным украинских СМИ, причиной тому мог послужить визит иностранной делегации, передает Life .

Президент США Джо Байден нанес визит в Киев. Об этом в соцсетях написал журналист издания Bild Юлиан Репке. «Байден в Киеве», — заявил Юлиан Репке. Сообщение о визите президента США он сообщил в своем twitter-аккаунте. При этом в telegram-канале УНИАН написали, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В СМИ уточнили, что она может быть связана с активностью военной авиации на территории Республики Беларусь. Ранее стало известно, что в Киеве возникли большие пробки из-за того, что в городе перекрыли ряд улиц. По данным украинских СМИ, причиной тому мог послужить визит иностранной делегации, передает Life.