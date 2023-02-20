Журналист Bild Репке: Байден приехал в Киев

Президент США Джо Байден нанес визит в Киев. Об этом в соцсетях написал журналист издания Bild Юлиан Репке.
«Байден в Киеве», — заявил Юлиан Репке. Сообщение о визите президента США он сообщил в своем twitter-аккаунте.
При этом в telegram-канале УНИАН написали, что в украинской столице была объявлена воздушная тревога. В СМИ уточнили, что она может быть связана с активностью военной авиации на территории Республики Беларусь.
Ранее стало известно, что в Киеве возникли большие пробки из-за того, что в городе перекрыли ряд улиц. По данным украинских СМИ, причиной тому мог послужить визит иностранной делегации, передает
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