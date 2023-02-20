В Великобритании связали воздушную тревогу по всей Украине с приездом Байдена

Воздушная тревога на территории всей Украины была объявлена из-за приезда президента США Джо Байдена в Киев. Об этом пишет британское издание Sky News, ссылаясь на слова члена Верховной Рады Леси Василенко. По словам журналистов, так украинская сторона хотела поприветствовать Байдена.
«Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране. Так, чтобы поприветствовать 80-летнего президента США», — передает
Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в разных частях Украины 20 февраля. В частности, сирены звучали и в Киеве.
В прошлом году с визитами в Киев приезжали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Тогда на территории Украины также звучала сирена воздушной тревоги. Читатели немецкой газеты Die Welt сошлись во мнении, что таким образом президент Украины пытается надавить на западных политиков.
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