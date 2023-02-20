В Великобритании связали воздушную тревогу по всей Украине с приездом Байдена Sky News: воздушная тревога на всей Украине была объявлена из-за визита Байдена 20 февраля 2023 в 17:14 Размер текста - 17 + В ходе своего визита в Киев Джо Байден анонсировал новый пакет помощи Украине Фото: Official White House / Adam Schultz Воздушная тревога на территории всей Украины была объявлена из-за приезда президента США Джо Байдена в Киев. Об этом пишет британское издание Sky News, ссылаясь на слова члена Верховной Рады Леси Василенко. По словам журналистов, так украинская сторона хотела поприветствовать Байдена. «Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране. Так, чтобы поприветствовать 80-летнего президента США», — передает Sky News слова Леси Василенко. Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в разных частях Украины 20 февраля. В частности, сирены звучали и в Киеве. В прошлом году с визитами в Киев приезжали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Тогда на территории Украины также звучала сирена воздушной тревоги. Читатели немецкой газеты Die Welt сошлись во мнении, что таким образом президент Украины пытается надавить на западных политиков. Воздушная тревога на территории всей Украины была объявлена из-за приезда президента США Джо Байдена в Киев. Об этом пишет британское издание Sky News, ссылаясь на слова члена Верховной Рады Леси Василенко. По словам журналистов, так украинская сторона хотела поприветствовать Байдена. «Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране. Так, чтобы поприветствовать 80-летнего президента США», — передает Sky News слова Леси Василенко. Ранее украинские СМИ сообщали о воздушной тревоге в разных частях Украины 20 февраля. В частности, сирены звучали и в Киеве. В прошлом году с визитами в Киев приезжали канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Тогда на территории Украины также звучала сирена воздушной тревоги. Читатели немецкой газеты Die Welt сошлись во мнении, что таким образом президент Украины пытается надавить на западных политиков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям