Песков: Путин самостоятельно пишет текст послания

Владимир Путин сам пишет текст своего послания
новость из сюжетаПослание Путина Федеральному собранию — 2023
Президент России Владимир Путин самостоятельно пишет текст для своего послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Послание Путина — это его авторский материал», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.
Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Трансляцию обращения российского лидера можно посмотреть на
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