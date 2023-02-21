Песков: Путин самостоятельно пишет текст послания

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин сам пишет текст своего послания Фото:
новость из сюжета
Послание Путина Федеральному собранию — 2023

Президент России Владимир Путин самостоятельно пишет текст для своего послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Послание Путина — это его авторский материал», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Трансляцию обращения российского лидера можно посмотреть на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU.

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Президент России Владимир Путин самостоятельно пишет текст для своего послания Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Послание Путина — это его авторский материал», — сказал Дмитрий Песков. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости. Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля в 12:00 по московскому времени. Трансляцию обращения российского лидера можно посмотреть на youtube и rutube-каналах агентства URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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