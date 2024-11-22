Появилось видео мощного удара ФАБ-1500 по Кураховской ТЭС

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ВС РФ сбросили на Кураховскую ТЭС авиабомбу ФАБ
ВС РФ сбросили на Кураховскую ТЭС авиабомбу ФАБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовано видео сброса авиабомбы ФАБ-1500 на Кураховскую теплоэлектростанцию. На записи видно, как после удара произошло разрушение одной из труб станции.

ТЭС использовалась украинскими вооруженными силами в качестве укрепленной позиции. Российская авиация нанесла по ней точечный удар, в результате чего была разрушена крупная конструкция на территории станции и повреждена соседняя труба.

Боевые действия в Курахово продолжаются. Российские войска продвигаются по городу, вытесняя украинские подразделения. Предполагается, что ВСУ готовятся к отступлению.

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В telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовано видео сброса авиабомбы ФАБ-1500 на Кураховскую теплоэлектростанцию. На записи видно, как после удара произошло разрушение одной из труб станции. ТЭС использовалась украинскими вооруженными силами в качестве укрепленной позиции. Российская авиация нанесла по ней точечный удар, в результате чего была разрушена крупная конструкция на территории станции и повреждена соседняя труба. Боевые действия в Курахово продолжаются. Российские войска продвигаются по городу, вытесняя украинские подразделения. Предполагается, что ВСУ готовятся к отступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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