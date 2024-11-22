Появилось видео мощного удара ФАБ-1500 по Кураховской ТЭС

В telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовано видео сброса авиабомбы ФАБ-1500 на Кураховскую теплоэлектростанцию. На записи видно, как после удара произошло разрушение одной из труб станции.
ТЭС использовалась украинскими вооруженными силами в качестве укрепленной позиции. Российская авиация нанесла по ней точечный удар, в результате чего была разрушена крупная конструкция на территории станции и повреждена соседняя труба.
Боевые действия в Курахово продолжаются. Российские войска продвигаются по городу, вытесняя украинские подразделения. Предполагается, что ВСУ готовятся к отступлению.
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