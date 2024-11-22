Зеленский экстренно запросил систему ПВО, способную сбивать ракеты «Орешник»

Киев запросил у партнеров системы противовоздушной обороны (ПВО), которые будут способны отражать атаки российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом сообщил глава Украины Владимир Зеленский.
«Украина запросила системы ПВО, способные сбивать российские ракеты средней дальности», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Он также отметил, что Минобороны Украины активно сотрудничает с партнерами по этому вопросу. По его словам, эти системы необходимы для защиты жизни от новых угроз.
Ранее газета The New York Times сообщала, что на данный момент у Украины нет вооружения, которое способно было бы противостоять «Орешнику», передает «Царьград». ВС РФ впервые применили ракету средней дальности 21 ноября, ударив по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это новейшая система огня способна поражать цели до 5000 километров. Сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ уже располагают запасом готовых к использованию ракетных комплексов. Он также упомянул, что в стране планируется серийное производство ракет малой и средней дальности.
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