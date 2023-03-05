Bloomberg: ссоры внутри ЕС подрывают поставки оружия Украине

Общее единство стран НАТО в военной поддержке Украине омрачается конфликтом между Германией и Польшей по поводу затягивания предоставления украинской армии танков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Внутренний раскол в Евросоюзе между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева», — говорится в материале. Там отмечают, что польские власти критикуют немецких коллег за затягивание предоставления танков Украине и в отсутствии запасных частей для их старых моделей.
Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.
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Общее единство стран НАТО в военной поддержке Украине омрачается конфликтом между Германией и Польшей по поводу затягивания предоставления украинской армии танков. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Внутренний раскол в Евросоюзе между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева», — говорится в материале. Там отмечают, что польские власти критикуют немецких коллег за затягивание предоставления танков Украине и в отсутствии запасных частей для их старых моделей. Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.