Bloomberg: ссоры внутри ЕС подрывают поставки оружия Украине

Bloomberg: конфликт Германии и Польши затягивает поставки техники Украине

Конфликт между Германией и Польшей затягивает помощь Украине, пишет Bloomberg Фото: Официальный сайт Европарламента

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Общее единство стран НАТО в военной поддержке Украине омрачается конфликтом между Германией и Польшей по поводу затягивания предоставления украинской армии танков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Внутренний раскол в Евросоюзе между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева», — говорится в материале . Там отмечают, что польские власти критикуют немецких коллег за затягивание предоставления танков Украине и в отсутствии запасных частей для их старых моделей.

Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.