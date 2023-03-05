Bloomberg: ссоры внутри ЕС подрывают поставки оружия Украине

Bloomberg: конфликт Германии и Польши затягивает поставки техники Украине
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Конфликт между Германией и Польшей затягивает помощь Украине, пишет Bloomberg Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Общее единство стран НАТО в военной поддержке Украине омрачается конфликтом между Германией и Польшей по поводу затягивания предоставления украинской армии танков. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Внутренний раскол в Евросоюзе между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева», — говорится в материале. Там отмечают, что польские власти критикуют немецких коллег за затягивание предоставления танков Украине и в отсутствии запасных частей для их старых моделей.

Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.

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Общее единство стран НАТО в военной поддержке Украине омрачается конфликтом между Германией и Польшей по поводу затягивания предоставления украинской армии танков. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Внутренний раскол в Евросоюзе между Германией и Польшей рискует подорвать совместные усилия по снабжению Киева», — говорится в материале. Там отмечают, что польские власти критикуют немецких коллег за затягивание предоставления танков Украине и в отсутствии запасных частей для их старых моделей. Ранее страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО. Польша стала первой страной, которая передала украинской армии немецкие танки Leopard 2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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