Полпред Якушев дал регионам УрФО важную установку по переселенцам

Полпредство президента в УрФО: регионы оказывают переселенцам с ЛДНР помощь в трудоустройстве
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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Владимир Якушев попросил чиновников поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам Фото:

Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Речь идет о тех, кто покинул Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве.

«Системная работа с вынужденными переселенцами дает результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам», — подчеркнул Владимир Якушев.

Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев поручил уделить особое внимание в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Уральский полпред акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов.

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Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Речь идет о тех, кто покинул Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве. «Системная работа с вынужденными переселенцами дает результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам», — подчеркнул Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев поручил уделить особое внимание в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Уральский полпред акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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