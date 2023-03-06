Полпред Якушев дал регионам УрФО важную установку по переселенцам

Полпредство президента в УрФО: регионы оказывают переселенцам с ЛДНР помощь в трудоустройстве

06 марта 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев попросил чиновников поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Речь идет о тех, кто покинул Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве. «Системная работа с вынужденными переселенцами дает результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам», — подчеркнул Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев поручил уделить особое внимание в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Уральский полпред акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов.

Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Речь идет о тех, кто покинул Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве. «Системная работа с вынужденными переселенцами дает результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам», — подчеркнул Владимир Якушев. Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев поручил уделить особое внимание в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Уральский полпред акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов.