Полпред Якушев дал регионам УрФО важную установку по переселенцам

Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Речь идет о тех, кто покинул Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. С таким заявлением выступил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на совещании с главными федеральными инспекторами. Об этом URA.RU сообщили в полпредстве.
«Системная работа с вынужденными переселенцами дает результаты. Все больше людей находят работу, обретают стабильный доход и успешно адаптируются к жизни в новых регионах. Наши регионы, в свою очередь, получают хороших специалистов, зачастую по крайне востребованным специальностям. Важно не сбавлять темп и также интенсивно поддерживать переселенцев по всем актуальным вопросам», — подчеркнул Владимир Якушев.
Ранее URA.RU писало, что полпред Якушев поручил уделить особое внимание в трудоустройстве вынужденных переселенцев. Уральский полпред акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов.
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