Полпред Якушев дал регионам УрФО важную установку о беженцах

Полпредство президента в УрФО: регионы должны оказать переселенцам с Донбасса помощь в трудоустройстве

30 января 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев обратил внимание чиновников на проблемы переселенцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве людей, вынужденно покинувших Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом на совещании с главными федеральными инспекторами заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве граждан, проживающих в ПВР. Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу», — обратил внимание Якушев. По данным полпредства, в пунктах временного размещения в УрФО находятся 1749 переселенцев, более 500 из которых — дети. Якушев акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов, а регионами выстроена система поддержки. 27 января полпред Якушев совершил поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Представитель президента встретился с с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые принимают участие в спецоперации, а также встретился с главой Краснодона.

Власти уральских регионов должны сосредоточиться на помощи в трудоустройстве людей, вынужденно покинувших Донбасс, Херсонскую и Запорожскую области. Об этом на совещании с главными федеральными инспекторами заявил полпред президента России в УрФО Владимир Якушев, сообщили URA.RU в его пресс-службе. «Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве граждан, проживающих в ПВР. Эти задачи не всегда простые, часто они требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, находят дело по душе. В этом же ключе, не сбавляя обороты, и следует продолжать работу», — обратил внимание Якушев. По данным полпредства, в пунктах временного размещения в УрФО находятся 1749 переселенцев, более 500 из которых — дети. Якушев акцентировал, что все прибывшие граждане получают помощь в оформлении документов, а регионами выстроена система поддержки. 27 января полпред Якушев совершил поездку в Луганскую народную республику (ЛНР). Представитель президента встретился с с мобилизованными из Свердловской и Челябинской областей, которые принимают участие в спецоперации, а также встретился с главой Краснодона.