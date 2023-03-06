В МИД Китая заявили, что украинский конфликт подошел к критическому моменту

07 марта 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Украиский конфликт требует немедленного разрешения, отметил Цинь Ган Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине достиг критического момента. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, добавив, что нужно срочно начать переговорный процесс. «Украинский конфликт подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Цинь Ган во время эфира на youtube-канале газеты South China Morning Post. Он отметил, что нужно начать процесс обсуждения мира на Украине для завершения конфликта. Цинь Ган добавил, что во время обсуждения мира должны учитываться все законные озабоченности стран в сфере безопасности. По его словам, таким образом безопасность в Европе будет гарантирована. Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. Мирный диалог между сторонами был в конце марта. Однако Украина и Россия не заключили мирный договор. В феврале 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отдаст Украине ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Он отметил, что эти территории закреплены в конституции Российской Федерации, передает RT.

Конфликт на Украине достиг критического момента. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, добавив, что нужно срочно начать переговорный процесс. «Украинский конфликт подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля», — заявил Цинь Ган во время эфира на youtube-канале газеты South China Morning Post. Он отметил, что нужно начать процесс обсуждения мира на Украине для завершения конфликта. Цинь Ган добавил, что во время обсуждения мира должны учитываться все законные озабоченности стран в сфере безопасности. По его словам, таким образом безопасность в Европе будет гарантирована. Россия больше года проводит специальную военную операцию на Украине. Мирный диалог между сторонами был в конце марта. Однако Украина и Россия не заключили мирный договор. В феврале 2023 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отдаст Украине ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Он отметил, что эти территории закреплены в конституции Российской Федерации, передает RT.