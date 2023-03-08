Еще в 1990-е годы президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые хотели привести к власти в Москве плутократов (плутократия — политический режим, при котором решения государственных органов определяются волей группировок богатых людей, — прим. ред). Так и сейчас Путин не допустит вмешательств Запада в дела страны. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Путин — это тот парень, который пришел и сказал: „С нас хватит, Россия поднимется на ноги“. Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle.
Он отметил, что Россия в скором времени добьется победы в спецоперации. По его предположению, это произойдет к концу лета — началу осени. Бывший американский морпех-разведчик посоветовал россиянам слушать Владимира Путина. Он уверен, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов.
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Еще в 1990-е годы президент России Владимир Путин не позволил развалить страну западным политикам, которые хотели привести к власти в Москве плутократов (плутократия — политический режим, при котором решения государственных органов определяются волей группировок богатых людей, — прим. ред). Так и сейчас Путин не допустит вмешательств Запада в дела страны. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. «Путин — это тот парень, который пришел и сказал: „С нас хватит, Россия поднимется на ноги“. Он очень любит свою родину, гордится победой в Великой Отечественной войне, но также и хочет создать новую Россию, в которой будут устранены все недостатки, существовавшие в Советском Союзе», — предположил Риттер в интервью YouTube-каналу The Dive with Jackson Hinkle. Он отметил, что Россия в скором времени добьется победы в спецоперации. По его предположению, это произойдет к концу лета — началу осени. Бывший американский морпех-разведчик посоветовал россиянам слушать Владимира Путина. Он уверен, что Путиным движет желание защитить русских людей от нападок со стороны украинских националистов.