Компания из Екатеринбурга отказалась строить логистический комплекс в Перми

21 марта 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

В «Форум-групп» занимаются подготовкой к продаже имеющегося земельного участка Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Компания «Форум-групп» из Екатеринбурга отказалась от планов по строительству логистического центра в Перми. Она продает земельный участок во Фролах, которым владела с 2013 года. Об этом рассказал источник, знакомый с планами руководства. «Компания „Форум-групп“ планирует продать участок в селе Фролы в Пермском районе. <…> Пока идет только подготовка земли к продаже и определенных договоренностей с какими-либо потенциальным покупателем еще нет», — поясняет источник. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, решение было принято из-за слишком больших затрат на реализацию проекта. АО «Форум-групп» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2007 году. По данным сервиса «СБИС», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. «Форум-групп» насчитывает 15 учрежденных компаний, имеет одну лицензию. О том, что в центре прикамской столицы территорию планируют застроить высотками, URA.RU писало ранее. Необходимую документацию по планировке уже утвердили в минимущества Пермского края.

Компания «Форум-групп» из Екатеринбурга отказалась от планов по строительству логистического центра в Перми. Она продает земельный участок во Фролах, которым владела с 2013 года. Об этом рассказал источник, знакомый с планами руководства. «Компания „Форум-групп“ планирует продать участок в селе Фролы в Пермском районе. <…> Пока идет только подготовка земли к продаже и определенных договоренностей с какими-либо потенциальным покупателем еще нет», — поясняет источник. Об этом пишет «Коммерсант-Прикамье». По данным издания, решение было принято из-за слишком больших затрат на реализацию проекта. АО «Форум-групп» было зарегистрировано в Екатеринбурге в 2007 году. По данным сервиса «СБИС», основной вид деятельности компании — строительство жилых и нежилых зданий. «Форум-групп» насчитывает 15 учрежденных компаний, имеет одну лицензию. О том, что в центре прикамской столицы территорию планируют застроить высотками, URA.RU писало ранее. Необходимую документацию по планировке уже утвердили в минимущества Пермского края.