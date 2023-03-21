Россия и Китай договорились о партнерстве в сфере атомной энергетики

Российская госкорпорация «Росатом» подписала договор о партнерстве с Агентством по атомной энергии Китая. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после визита председателя Китая Си Цзиньпина.
«Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, третьего и четвертого блоков АЭС „Сюйдапу“ идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества», — сказал Путин журналистам после переговоров с Си.
Си прилетел в Россию для встречи с Путиным и посещения правительства. После переговоров лидеры стран подписали документы о партнерстве до 2030 года. Президент России и председатель КНР заявили об укрепляющихся двусторонних отношениях.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!