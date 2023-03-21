Россия и Китай договорились о партнерстве в сфере атомной энергетики

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Клипарт. разное. 26 июня 2014г, тепло, электростанция, отопление, тэц, труба
Россия поможет Китаю строить АЭС Фото:
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Визит Си Цзиньпина в Россию

Российская госкорпорация «Росатом» подписала договор о партнерстве с Агентством по атомной энергии Китая. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после визита председателя Китая Си Цзиньпина.

«Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, третьего и четвертого блоков АЭС „Сюйдапу“ идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества», — сказал Путин журналистам после переговоров с Си.

Си прилетел в Россию для встречи с Путиным и посещения правительства. После переговоров лидеры стран подписали документы о партнерстве до 2030 года. Президент России и председатель КНР заявили об укрепляющихся двусторонних отношениях.

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Российская госкорпорация «Росатом» подписала договор о партнерстве с Агентством по атомной энергии Китая. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после визита председателя Китая Си Цзиньпина. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, третьего и четвертого блоков АЭС „Сюйдапу“ идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества», — сказал Путин журналистам после переговоров с Си. Си прилетел в Россию для встречи с Путиным и посещения правительства. После переговоров лидеры стран подписали документы о партнерстве до 2030 года. Президент России и председатель КНР заявили об укрепляющихся двусторонних отношениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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