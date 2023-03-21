Россия и Китай договорились о партнерстве в сфере атомной энергетики 21 марта 2023 в 21:47 Размер текста - 17 + Россия поможет Китаю строить АЭС Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Визит Си Цзиньпина в Россию Российская госкорпорация «Росатом» подписала договор о партнерстве с Агентством по атомной энергии Китая. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после визита председателя Китая Си Цзиньпина. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, третьего и четвертого блоков АЭС „Сюйдапу“ идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества», — сказал Путин журналистам после переговоров с Си. Си прилетел в Россию для встречи с Путиным и посещения правительства. После переговоров лидеры стран подписали документы о партнерстве до 2030 года. Президент России и председатель КНР заявили об укрепляющихся двусторонних отношениях. Российская госкорпорация «Росатом» подписала договор о партнерстве с Агентством по атомной энергии Китая. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после визита председателя Китая Си Цзиньпина. «Россия помогает строить атомные электростанции на китайской территории, работы по возведению седьмого и восьмого блоков Тяньваньской АЭС, третьего и четвертого блоков АЭС „Сюйдапу“ идут по графику. Укрепить партнерство в этой сфере позволит реализация подписанной в рамках визита „Росатомом“ и Агентством по атомной энергии Китая программы долгосрочного сотрудничества», — сказал Путин журналистам после переговоров с Си. Си прилетел в Россию для встречи с Путиным и посещения правительства. После переговоров лидеры стран подписали документы о партнерстве до 2030 года. Президент России и председатель КНР заявили об укрепляющихся двусторонних отношениях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям