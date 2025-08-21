Дачникам напомнили, за какие колодцы им грозит штраф

Владельцы частных участков могут бурить скважины и копать колодцы без специальной лицензии, если выполняются установленные законом условия. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роскачества, ссылаясь на положения статьи 19 закона «О недрах». В первую очередь, колодец не должен использоваться в коммерческих целях.
«Ключевое условие: добыча воды допускается без лицензии в пределах земельного участка, если не проводятся взрывные работы и если водоносный горизонт не служит источником централизованного водоснабжения и расположен выше таких источников. <...> Вода должна добываться для личного использования, если речь идет о коммерческих целях, то уже необходима лицензия», — рассказали RT в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что допускается использование не более 100 кубометров воды в сутки. Особое внимание необходимо уделять санитарным требованиям: скважину нельзя размещать ближе 50 метров к туалетам, выгребным ямам, канализационным объектам или местам хранения удобрений, особенно если они находятся выше по направлению грунтовых вод. Роскачество рекомендует избегать заболоченных и подтопляемых участков, а также обустраивать скважину герметично и оснащать сливом для защиты водоносного слоя от загрязнения.
За нарушение установленных правил предусмотрены административные штрафы. За коммерческое использование воды без лицензии граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 5 тысяч рублей. За несоблюдение санитарных норм размер взыскания варьируется: от 100 до 500 рублей по части 1 статьи 6.3 КоАП РФ или от 1 до 1,5 тысяч рублей по статье 6.5 КоАП РФ, в зависимости от характера нарушения.
Ранее россиян уже предупреждали о штрафах за нарушение экологических и санитарных норм на дачных участках, в том числе за ремонт автомобилей, сброс мусора в водоемы и несоблюдение правил обращения с опасными веществами. Административная ответственность предусмотрена за действия, способные нанести вред окружающей среде или здоровью людей, а при значительном ущербе возможно и уголовное преследование.
