Греф: расходы на оборону в РФ будут расти минимум 3 года

16 июня 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В РФ нет альтернативы росту расходов на оборону страны, заявил Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета XXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023) Россию ждет увеличение расходов на оборонное производство. Траты будут расти больше трех лет. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Расходы на „оборонку“ в РФ будут расти в ближайшие три года», — сообщил Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума. Он уточнил, что другой альтернативы этому не наблюдается. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ в три раза обошла США по годовому объему выпуска ракет ПВО. Об этом сообщает телеканал 360.

Россию ждет увеличение расходов на оборонное производство. Траты будут расти больше трех лет. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф. «Расходы на „оборонку“ в РФ будут расти в ближайшие три года», — сообщил Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на официальном сайте форума. Он уточнил, что другой альтернативы этому не наблюдается. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ в три раза обошла США по годовому объему выпуска ракет ПВО. Об этом сообщает телеканал 360.