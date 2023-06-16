Греф: расходы на оборону в РФ будут расти минимум 3 года

В РФ нет альтернативы росту расходов на оборону страны, заявил Герман Греф
новость из сюжетаXXVI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2023)
Россию ждет увеличение расходов на оборонное производство. Траты будут расти больше трех лет. Об этом рассказал руководитель Сбербанка Герман Греф.
«Расходы на „оборонку“ в РФ будут расти в ближайшие три года», — сообщил Герман Греф на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Трансляция мероприятия доступна на официальном
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что РФ в три раза обошла США по годовому объему выпуска ракет ПВО. Об этом сообщает телеканал 360.
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