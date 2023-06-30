Число задержанных во время протестов во Франции превысило 600 человек

Глава МВД Франции сообщил о задержании 667 человек за ночь в результате протестов в стране
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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция
Французская полиция столкнулась с невиданным сопротивлением, заявил Жеральд Дарманн Фото:

За последние часы число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 667 человек. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманн.

«По моему твердому указанию произведено 667 арестов», — написал Дарманн в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что в ходе протестов полиция, жандармы и пожарные справились с насилием, требующим особого мужества.

Ранее в пригороде Парижа, в городе Нантере, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался следовать требованиям полиции. После этого начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией.

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За последние часы число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 667 человек. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманн. «По моему твердому указанию произведено 667 арестов», — написал Дарманн в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что в ходе протестов полиция, жандармы и пожарные справились с насилием, требующим особого мужества. Ранее в пригороде Парижа, в городе Нантере, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался следовать требованиям полиции. После этого начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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