Число задержанных во время протестов во Франции превысило 600 человек

Глава МВД Франции сообщил о задержании 667 человек за ночь в результате протестов в стране

30 июня 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Французская полиция столкнулась с невиданным сопротивлением, заявил Жеральд Дарманн Фото: Анна Майорова © URA.RU За последние часы число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 667 человек. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманн. «По моему твердому указанию произведено 667 арестов», — написал Дарманн в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что в ходе протестов полиция, жандармы и пожарные справились с насилием, требующим особого мужества. Ранее в пригороде Парижа, в городе Нантере, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался следовать требованиям полиции. После этого начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией.

За последние часы число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 667 человек. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманн. «По моему твердому указанию произведено 667 арестов», — написал Дарманн в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что в ходе протестов полиция, жандармы и пожарные справились с насилием, требующим особого мужества. Ранее в пригороде Парижа, в городе Нантере, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался следовать требованиям полиции. После этого начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией.