Число задержанных во время протестов во Франции превысило 600 человек

Французская полиция столкнулась с невиданным сопротивлением, заявил Жеральд Дарманн
За последние часы число задержанных в ходе беспорядков во Франции достигло 667 человек. Об этом рассказал глава МВД Франции Жеральд Дарманн.
«По моему твердому указанию произведено 667 арестов», — написал Дарманн в своем twitter-аккаунте. Он добавил, что в ходе протестов полиция, жандармы и пожарные справились с насилием, требующим особого мужества.
Ранее в пригороде Парижа, в городе Нантере, 17-летний подросток был застрелен после того, как отказался следовать требованиям полиции. После этого начались массовые беспорядки. Протестующие во Франции использовали фейерверки в столкновениях с полицией.
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