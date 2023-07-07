Daily Express: ВСУ теряют веру в свое наступление из-за непроходимого барьера ВС РФ

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, stock
Украинские войска не могут наступать на оборонительные рубежи РФ, написали в Daily Express Фото:
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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уверены, что смогут пробить «непреодолимый барьер» в обороне российской армии. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Тяжелые потери на поле боя заставили их (ВСУ — прим. URA.RU) задуматься о том, что сильно укрепленные оборонительные рубежи России, построенные и модернизированные зимой, являются непреодолимым барьером [при контрнаступлении]», — пишет издание, ссылаясь на слова украинских бойцов. Автор указал, что Украина точно потерпит поражение, если Запад не объявит о дополнительной поддержке.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ не смогли пробить даже первую оборону войск РФ при контрнаступлении, передает телеканал 360. Военный блогер Алексей Живо говорил, что Киев использует тактику «мясного штурма», посылая солдат по минным полям из-за неудач в прорыве обороны, пишет «Царьград».

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уверены, что смогут пробить «непреодолимый барьер» в обороне российской армии. Об этом сообщает британское издание Daily Express. «Тяжелые потери на поле боя заставили их (ВСУ — прим. URA.RU) задуматься о том, что сильно укрепленные оборонительные рубежи России, построенные и модернизированные зимой, являются непреодолимым барьером [при контрнаступлении]», — пишет издание, ссылаясь на слова украинских бойцов. Автор указал, что Украина точно потерпит поражение, если Запад не объявит о дополнительной поддержке. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ не смогли пробить даже первую оборону войск РФ при контрнаступлении, передает телеканал 360. Военный блогер Алексей Живо говорил, что Киев использует тактику «мясного штурма», посылая солдат по минным полям из-за неудач в прорыве обороны, пишет «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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