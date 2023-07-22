19fortyfive: у армии США появилось новое оружие

19fortyfive: армия США будет использовать новый пистолет SIG SAUER M17

Пистолет будет заменой M9 Beretta Фото: U.S. Army / Pfc. Michael Britt

На вооружении США появился новый пистолет — SIG SAUER M17. Он будет использоваться армией Штатов в качестве замены M9 Beretta. Об этом сообщает американское издание 19fortyifve.

«После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия», — сообщает автор издания . Он уточняет, что пистолет прошел многочисленные правки перед тем, как поступить на вооружение армии. M17 и M18 задумывались как достойный конкурент на смену устаревшей M9 Beretta.

Армия США и до этого использовала М-17 и М-18. Однако в 2017 году он не был принят в качестве основного пистолета. Теперь, когда оружие доработано, 500 000 экземпляров поступят на вооружение.