19fortyfive: у армии США появилось новое оружие

19fortyfive: армия США будет использовать новый пистолет SIG SAUER M17
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Пистолет. сша. stock, пистолет, нато, сша, выстрел, гильза, наемник, stock
Пистолет будет заменой M9 Beretta Фото:

На вооружении США появился новый пистолет — SIG SAUER M17. Он будет использоваться армией Штатов в качестве замены M9 Beretta. Об этом сообщает американское издание 19fortyifve.

«После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия», — сообщает автор издания. Он уточняет, что пистолет прошел многочисленные правки перед тем, как поступить на вооружение армии. M17 и M18 задумывались как достойный конкурент на смену устаревшей M9 Beretta.

Армия США и до этого использовала М-17 и М-18. Однако в 2017 году он не был принят в качестве основного пистолета. Теперь, когда оружие доработано, 500 000 экземпляров поступят на вооружение.

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На вооружении США появился новый пистолет — SIG SAUER M17. Он будет использоваться армией Штатов в качестве замены M9 Beretta. Об этом сообщает американское издание 19fortyifve. «После многих лет испытаний, разработок и совместной работы с ВВС армия выбрала большой пистолет SIG SAUER M17 и боевой M18 в качестве своей армейской модульной системы ручного огнестрельного оружия», — сообщает автор издания. Он уточняет, что пистолет прошел многочисленные правки перед тем, как поступить на вооружение армии. M17 и M18 задумывались как достойный конкурент на смену устаревшей M9 Beretta. Армия США и до этого использовала М-17 и М-18. Однако в 2017 году он не был принят в качестве основного пистолета. Теперь, когда оружие доработано, 500 000 экземпляров поступят на вооружение.
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