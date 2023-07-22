22 июля 2023
21 июля 2023

Правительство РФ не поддержало штрафы за выгул собак без поводка и намордника

© Служба новостей «URA.RU»
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Штафы за отсутствие намордников и поводков не одобрены правительством России Фото:

Штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника не были одобрены в правительстве России. Инициатива была внесена депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга.

«Правительство РФ не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 30 тысяч рублей для юридических за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. В кабмине указали, что инициатива является избыточной», — говорится в сообщении ТАСС.

Ранее стало известно, что проект закона, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к документу предполагалось установить административный штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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Штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника не были одобрены в правительстве России. Инициатива была внесена депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга. «Правительство РФ не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 30 тысяч рублей для юридических за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. В кабмине указали, что инициатива является избыточной», — говорится в сообщении ТАСС. Ранее стало известно, что проект закона, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к документу предполагалось установить административный штраф в размере до 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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