Правительство РФ не поддержало штрафы за выгул собак без поводка и намордника

Штрафы за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника не были одобрены в правительстве России. Инициатива была внесена депутатами Заксобрания Санкт-Петербурга.
«Правительство РФ не поддержало законопроект заксобрания Санкт-Петербурга о введении штрафов до 3 тысяч рублей для физических лиц и до 30 тысяч рублей для юридических за выгул потенциально опасных собак без поводка и намордника. В кабмине указали, что инициатива является избыточной», — говорится в сообщении ТАСС.
Ранее стало известно, что проект закона, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, будет рассмотрен депутатами Госдумы. В пояснительной записке к документу предполагалось установить административный штраф в размере до 200 тысяч рублей.
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