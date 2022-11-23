Госдума намерена ввести штрафы для владельцев собак

24 ноября 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

За выгул собак без намордника и поводка вскоре могут начать штрафовать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Законопроект, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку членов фракции ЛДПР. «Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ, на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде. Ежедневно депутатам приходят сообщения о происшествиях, где собаки кусают людей или причиняют вред более мелким животным», — отмечается в пояснительной записке. «Административная ответственность за укусы собак будет серьезной: штраф до 200 тысяч рублей. Мы не делим собак на опасных или безопасных, потому что бывают опасные хозяева, а не собаки», — добавил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В списке потенциально опасных пород находятся 12 пород, среди них — питбульмастифы, волкособачьи гибриды, амбульдоги, а также гибриды этих пород. На данный момент в КоАП отсутствует ответственность за укусы собак и выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка. Ранее URA.RU сообщало о ряде неожиданных штрафов, с которыми могут столкнуться дачники. Возможные нарушения касаются пожарной безопасности и нарушения санитарных норм.

Законопроект, запрещающий выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка, рассмотрят депутаты Госдумы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку членов фракции ЛДПР. «Сейчас запрет на выгул потенциально опасных пород собак без намордника и поводка в общественных местах установлен лишь в отдельных субъектах РФ, на уровне регионального или местного законодательства, а меры ответственности за нарушение не прописаны практически нигде. Ежедневно депутатам приходят сообщения о происшествиях, где собаки кусают людей или причиняют вред более мелким животным», — отмечается в пояснительной записке. «Административная ответственность за укусы собак будет серьезной: штраф до 200 тысяч рублей. Мы не делим собак на опасных или безопасных, потому что бывают опасные хозяева, а не собаки», — добавил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов. В списке потенциально опасных пород находятся 12 пород, среди них — питбульмастифы, волкособачьи гибриды, амбульдоги, а также гибриды этих пород. На данный момент в КоАП отсутствует ответственность за укусы собак и выгул потенциально опасных пород без намордника и поводка. Ранее URA.RU сообщало о ряде неожиданных штрафов, с которыми могут столкнуться дачники. Возможные нарушения касаются пожарной безопасности и нарушения санитарных норм.